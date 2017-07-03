Донбассу угрожает радиационное загрязнение, — Тука

Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий» Георгий Тука, который ранее уже предложил поставить на Донбассе крест, озвучил новую страшилку: по его словам, сейчас на Донбассе существуют риски радиационного загрязнения.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Обезвоженность Донбасса, — это одна из острейших проблем. К сожалению, в последнее время акцент сместили немного в сторону радиационного загрязнения. Такая опасность есть», — подтвердил Тука, оговорившись, правда, что она меньше, чем риски обезвоженности региона.

Тука пояснил, что в 1979 году под Енакиево на шахте «Юнком» был произведен подземный ядерный взрыв с целью уничтожения метана.

«По мощности этот взрыв составляет примерно столько, сколько было использовано в Хиросиме… Надежды советских ученых не оправдались. По результатам исследований, после взрыва в Енакиево локализован этот подземный взрыв в радиусе 100 м.

Таким образом под землей возникла капсула, пустота 28–30 метров диаметром и сейчас опасность заключается в ее заполнении водой. В случае, если она будет заполнена водой, она будет расползаться по всем горизонтам и попадет как минимум в Северский Донец», — пугает Тука.

Читайте также: Чернобыль 2.0: Украина отравит весь мир