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Донбасс войдет в состав России в течение полутора лет, — украинский пропагандист

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Донбасс войдет в состав России в течение полутора лет, — украинский пропагандист | Русская весна

Известный украинский пропагандист, нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что ДНР и ЛНР в течение ближайших полутора лет должны войти в состав России. 

При этом он ссылается на слова, якобы сказанные помощником Путина Владиславом Сурковым.

«Представители „ДНР” провели совещание „руководителей органов власти и местного самоуправления ДНР” с участием представителя администрации президента РФ В. Суркова. Во время встречи В. Сурков отметил, что „представители власти ДНР” должны больше встречаться и общаться с местными жителями с целью доведения до них информации о весомом вкладе России в развитие „ДНР”. Согласно его обещанию, через год-полтора „ДНР” и „ЛНР” должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц», — написал Тымчук на своей странице в соцсети.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1482589358

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