Донбасс: Украинские военные избили мирного жителя
В городе Попасная на оккупированной территории ЛНР задержали военнослужащих ВСУ, которые избили местного жителя.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба «АТО».
Отмечается, что военной службой правопорядка проводится проверка по данному факту и во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
«Командование категорически осуждает недостойное поведение. Таким не место в рядах Вооруженных сил Украины и они должны ответить в соответствии с законом», — заявили в штабе «АТО».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510574699