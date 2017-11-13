Украина 

Донбасс: Украинские военные избили мирного жителя

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Донбасс: Украинские военные избили мирного жителя | Русская весна

В городе Попасная на оккупированной территории ЛНР задержали военнослужащих ВСУ, которые избили местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба «АТО».

Отмечается, что военной службой правопорядка проводится проверка по данному факту и во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

«Командование категорически осуждает недостойное поведение. Таким не место в рядах Вооруженных сил Украины и они должны ответить в соответствии с законом», — заявили в штабе «АТО».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510574699

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