Донбасс должен остаться в составе Украины, — Янукович

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не уходил из политики и будет делать всё, чтобы Минские соглашения по Украине были выполнены.

«Я не уходил из политики. Я был, есть и буду в политике. Я несу ответственность за то, что происходит на Украине, и моя мечта и цель — как можно быстрее восстановить мир и сохранить территориальную целостность Украины», — заявил Янкович журналистам.

По его словам, «Донбасс должен состояться как автономный регион в составе Украины, как это прописано в Минских соглашениях».

«Всё, что зависит от меня, я буду делать и буду работать, чтобы как можно быстрее восстановился мир», — сказал экс-президент.

Янукович также подчеркнул, что Украина должна оставаться внеблоковым государством.

Читайте также: ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат