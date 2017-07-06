Донбасс должен остаться в составе Украины, — Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не уходил из политики и будет делать всё, чтобы Минские соглашения по Украине были выполнены.
«Я не уходил из политики. Я был, есть и буду в политике. Я несу ответственность за то, что происходит на Украине, и моя мечта и цель — как можно быстрее восстановить мир и сохранить территориальную целостность Украины», — заявил Янкович журналистам.
По его словам, «Донбасс должен состояться как автономный регион в составе Украины, как это прописано в Минских соглашениях».
«Всё, что зависит от меня, я буду делать и буду работать, чтобы как можно быстрее восстановился мир», — сказал экс-президент.
Янукович также подчеркнул, что Украина должна оставаться внеблоковым государством.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499289149