Дональда Трампа во время выступления «осыпали» российскими флагами
Во время выступления президента США на митинге, приуроченном к сотому дню его правления, кто-то бросил в Дональда Трампа охапку флагов России.
Этот момент запечатлели камеры американских телеканалов: небольшие российские триколоры кружатся вокруг главы Белого дома. Разумеется, инцидент не остался незамеченным.
«Во время речи Трампа, кажется, кто-то бросил связку российских флагов в воздух прямо перед камерой», — в частности, написал журналист CNBC Стивен Копак в своем Twitter. Сообщение он проиллюстрировал видеозаписью.
Митинг, на котором Дональд Трамп рассказывал сторонникам о своих первых днях президентства, прошел в субботу в штате Пенсильвания.
Российские триколоры полетели в Трампа, когда он произносил свою коронную фразу о «снова великой Америке».
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/donalda-trampa-vo-vremya-vystupleniya-osypali-rossiyskimi-flagami