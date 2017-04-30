Дональда Трампа во время выступления «осыпали» российскими флагами

Во время выступления президента США на митинге, приуроченном к сотому дню его правления, кто-то бросил в Дональда Трампа охапку флагов России.

Этот момент запечатлели камеры американских телеканалов: небольшие российские триколоры кружатся вокруг главы Белого дома. Разумеется, инцидент не остался незамеченным.

«Во время речи Трампа, кажется, кто-то бросил связку российских флагов в воздух прямо перед камерой», — в частности, написал журналист CNBC Стивен Копак в своем Twitter. Сообщение он проиллюстрировал видеозаписью.

Митинг, на котором Дональд Трамп рассказывал сторонникам о своих первых днях президентства, прошел в субботу в штате Пенсильвания.

Российские триколоры полетели в Трампа, когда он произносил свою коронную фразу о «снова великой Америке».