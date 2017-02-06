Дональд Трамп обидел всех, — Лимонов

Писатель Эдуард Лимонов — о возвращении политики США к своему традиционному стилю.

Он обидел премьер-министра Австралии — бросил трубку в разговоре с ним. Оказывается, уходивший Обама заключил с Австралией договор о принятии мигрантов из Австралии в США.

Трамп обидел президента Мексики тем, что настаивает на строительстве стены между США и Мексикой. И заявил, что введёт высокие пошлины на мексиканские товары, которые оплатят строительство стены. То есть он сдержит своё обещание построить стену между двумя странами за счёт Мексики.

Трамп обидел мусульман всего мира — и прежде всего мусульман Ирака, Ирана, Сирии, Сомали, Судана, Ливии, Йемена — тем, что запретил им въезд в Соединённые Штаты. Пока кому на три, кому на четыре месяца… Но за этим запрещением просматриваются более суровые меры против мусульман.

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Трамп обидел либеральную интеллигенцию Соединённых Штатов — всех фриков США, вроде певицы Мадонны (сам псевдоним её, подумайте, — богохульство!), всех грязно-богатых рок-н-ролльщиков, всех актрис и актёров Голливуда, сказочно разбогатевших в этой стране, людей крайне разнузданных нравов и не желающих эти нравы менять.

Трамп много кого обидел. И, кажется, даже свою супругу Меланью: она исчезла в Нью-Йорк с сыном Бэроном и на публике её не видели с самого дня инаугурации, то есть с 20 января. На последних по времени фотографиях рядом с победителем мужем у неё несчастное, чуть ли не плачущее лицо.

«Что за драма скрывается за её исчезновением?» — раздумываем мы.

Уж не расстались ли супруги под тяжкой ношей американского президентства?

Или Меланья намеренно удалилась? Оставив мужа исполнять его воинский долг перед избравшими его американскими red necks, ватниками или «плебеями», если называть его избирателей по-древнеримски.

Может, Меланья вообще член Демократической партии США и потому такой несчастной выглядела на инаугурации мужа-республиканца?

Суровый муж занимается мужской работой в Овальном кабинете, сидя с торжественным и мрачноватым видом за столом. Вершит Историю.

Показательна в этом смысле одна фотография. Трамп восседает с допотопной телефонной трубкой в руке, к допотопному аппарату змеится провод. Вокруг, как на старинной картине или устаревшей фотографии, несколькими группами продуманно расположились его соратники.

Сидит в кресле вице-президент Майк Пенс c серебряными волосами над молодым лицом боксёра, чуть позади советник Стивен Бэннон (похожий на рокера Жарикова, группа ДК, некогда соратника Жириновского) и красивый пресс-секретарь Шон Спайсер. Картину дополняют пара генералов в штатском, один из них — генерал морской пехоты Майкл Флинн.

Фотография выглядит поражающе несовременной, как будто она относится ко временам какого-нибудь Никсона.

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А может, несовременность доказывает, что американская политика вернулась к традиционному мужскому стилю американской политики?

А Билл Клинтон с саксофоном и с вечной его двойняшкой Левински (+ её голубое платье) или Обама, идущий по лужайке Белого дома танцующей походкой джазмена или танцора — это были нетрадиционные эпизоды? Это были «дети цветов» в политике?

Может, и так. Скорее всего, так.

Обама проводил девичью городскую политику — для Мадонны и голливудских фрондирующих актрисок, для всех этих оскароносных мерил стрип?

Давайте наконец увидим, что это так.

Период расхлябанной фривольности, превосходства голливудских бандерш и изломанных молодых хипстеров, время третьего пола и двух пап в семье, но без мамы, прошло.

Америку накрыл северный тяжёлый ветер маскулинности. Мужественности, если по-русски.

И никакие демонстрации феминисток, лесбиянок, третьего пола, четвёртого пола, трансгендеров, наследников хиппи и выходцев из их среды прежнего порядка не спасут. Просто История повернулась своим маскулинным боком, и наступил период нового оледенения, новый ледниковый период. И вождь его — Дональд Трамп.

И он сидит в Овальном кабинете Белого дома и с серьёзным лицом подписывает указы. Ну вы мечтайте, мечтайте об импичменте, заключайте пари в букмекерских конторах. Но всё же протрите глаза, прежде чем заключать. Вот он — сидит в Овальном кабинете.

Вообще-то, если разобраться, то это мы во всём виноваты, мы и халифат.

Халифат бросил вызов своей свирепостью, и мы, окраина холодной Европы только и приняли вызов первыми, ответили ему такой же по силе свирепостью, прилетели на Ближний Восток и стали примитивно и честно бомбить Халифат сверху.

Сцепились с ними.

Все остальные юлили, подличали, кричали, визжали на форумах и церемониях, и своими визгами ничегошеньки против железной стопы древнего ящера — халифата не могли поделать.

И это было видно всей планете, что только мы отвечаем халифату по-мужски. Ну вот, у нас нашлись обожатели и почитатели.

На самом деле Россия — модель для Трампа, а президент Путин — его идеал.

Хотя признаться в идеализации русского strong man Путина Дональд Трамп не может: свои смешают его с навозом за это, битые МакКейны с домашними, распухшими от виски бледными лицами, заклюют.

В аэропорту Нью-Йорка с лозунгами, делая вид, что встречают мусульманских пассажиров, стоят передовые и цивилизованные сверхтолерантные нью-йоркцы. Лозунги вот такие:

Welcome! («Добро пожаловать!»), Love not hate! («Любовь, а не ненависть!»). Последний лозунг — прямиком из эпохи революции цветов: «Делайте любовь, а не войну!»

Но никто не прилетел. А тех, кто прилетел, не пустили.

Трамп и Путин встретятся в ближайшее время.

У всего мира учащённо будут биться сердца.

Мы внезапно всем понадобились. И все внезапно нас поняли.

Кандидат от «просто правых» на президентских выборах во Франции Франсуа Фийон предлагает более тесные связи между Германией, Францией и РОССИЕЙ.

Ну ясно: и Трамп хочет нас использовать в его борьбе с Китаем, и Европа хочет нас иметь на своей стороне в перетягивании каната с США.

Процитирую ещё Фийона — о нас с вами:

«Это огромная страна, к которой не следует относиться легкомысленно… Кто может в здравом уме войти в конфликт с Россией?»

И то верно — кто?

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Эдуард Лимонов