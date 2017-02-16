Дом2 4665 Дневной эфир: дата выхода 16.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Наконец настало время увидеть свежие эфиры любимого для многих реалити-шоу и конечно в первую очередь стоит сказать о том, что вчера все были свидетелями того, как за сердце Майи Донцовой боролись несколько парней, но в этой ситуации сильнее был Петр Шепель, он физически задавил своего оппонента.

В телеэфирах мы увидим продолжение битвы за сердце Донцовой, но на сей раз развлекательная программа пройдет без нее. Так как вчера у нас был шанс насладиться тем, как новый парень пригласил девушку на свидание, а уже через несколько секунд пришел Петр и вынес на руках девушку, но сегодня все будет по-другому.

В настоящее время очевидно, что новичок располагался в мужской спальне и не трогал никого, но Шепель сам появился в комнате и в его руках был скотч. Не очень долго думая Петр будет заламывать своего противника и будет пытаться обмотать его скотчем, но столкнется с достаточно серьезным сопротивлением, которое в итоге перейдет в очень жесткую борьбу.

В тот момент рядом будет находится Иван Заря, правда ему придется вполне по душе такая разборка мужчин и он будет просто безразлично смотреть за такой битвой со стороны. Дальше, в телеэфирах реалити-шоу мы будем свидетелями драки на любовном острове, в центре ее внимания очутятся Лилия Четрару, а также Юлия Ефременкова. Часть зрителей не понимают, для чего именно организаторы проекта решились пригласить на остров любви Лилию, так как у нее нет пары, брюнетка лишь временами выясняет отношения с Валерией Фрост.

Наиболее интересное в том, что Лилия уже успела выделиться сразу в дебютный же день пребывания на острове любви, правда всем на удивление, ссора у нее произошла не с Валерией Фрост. В социальных сетях довольно часто появляется видеозапись, где все обращают внимание на стычку Лилии Четрару и Юлии Ефременковой.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8134-dom2-4665-dnevnoy-efir-data-vyhoda-16022017-smotret-onlayn-anons.html