Дом2 4664 (Вечерний и Ночной): дата выхода 15.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Наиболее длительное по времени романтичное реалити-шоу Дом-2 (Вечерний и Ночной выпуски), которое каждый день выходит на телеканале ТНТ и в котором участвуют молодые девушки и парни, для того, чтоб строить свои новые отношения и налаживать личную жизнь. В качестве ведущих проекта Ольга Бузова, она же лично ранее принимала участие в шоу, а также Ксения Бородина.

По правилам данного шоу новые участники, среди которых девушки и парни, располагаются в двух общежитиях. Каждый день участники приходят на стройку, где они участвуют в разного плана работах, а по окончании дня рассказывают о своих впечатлениях о их трудовых буднях.

Еженедельно каждую среду идет пред. голосование, после чего пары ребят образуются, а уже на следующий день, на главном голосовании, будет выбран тот участник, кто покинет этот проект, у двух ведущих при этом существует право дать иммунитет одному и учащихся.

Те пары, которые могут показать истинность чувств, имеют возможность переехать в отдельные уютные и комфортабельные апартаменты. А уже если в будущем для такой пары все удачно сложится, такие герои реалити-шоу будут жить вместе в реальной жизни в городе.

Участник этого скандального телевизионного проекта «Дом-2» Евгений Кузин пожаловался на тот факт, что возлюбленную Артемову не жалуют на реалити-шоу из-за того, что она всем прямо говорит правду в лицо.

Дом2 4664 (Вечерний и Ночной): дата выхода 15.02.2017, смотреть онлайн анонс. Недавно Евгения и Александру признали победителями конкурса на «Дома-2. Свадьба на миллион». Их почитатели уже поздравили влюбленных с победой.

Накануне в одном из интервью Кузин поведал, почему у Александры большое количество недоброжелателей. Парень утверждает, что многим игрокам этого проекта не нравится прямота Артемовой, так как она частенько говорит о том, что думает.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8130-dom2-4664-vecherniy-i-nochnoy-data-vyhoda-15022017-smotret-onlayn-anons.html