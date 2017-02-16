Дом 2 утренний выпуск, десятка настоящих «упырей» от Рустама Солнцева: дата выхода 16.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Рустам Солнцев, участник проекта «Дом 2», составил список среди коллег, которые для него считаются «упырями». Затем он обнародовал его в программе «ТОК!ЧТО?».

Последним в списке значится Антон Потапович. Солнцев полагает что тот лежалый товар, так как он почти всегда лежит. Чуть выше располагается Илья Яббаров. Такого «горячего петушка на палочке», как считает автор списка, вывело на данную позицию плохое поведение. Так прокомментировал Солнцев регулярное бахвальство Яббы о том, что тот раньше служил в полиции, армии, после вновь возвратившись в «Дом 2».

Восьмым «упырём» оказался Евгений Руднев. Брак с Кпадону, как полагает Рустам, стал для Жени лишь самопиаром.

На седьмое место Рустам вписывает Гогена Солнцева. К «упырям» он относит брата за то, что считает Гогена скорее сестрой, а не братом. Телезрители его запомнили лишь за то, что ему на голову Кадони вылил весь горшок испражнений.

Шестым номером списка оказался Николай Должанский, которого Солнцев уважает, но из-за того, что тот никогда не обижается, таким вот «упырём» он и есть, по мнению Рустама.

Став пиар-директором шоу, Надежда Ермакова стала совсем неинтересной и очень скучной. Татьяна Африкантова – это та еще «упырина», ведь её странные советы по подмыванию, это шедевры и долго не забудутся. Женщин Солнцев разместил на пятом месте списка.

Из-за «поцелуя с чуваком в туалете» Рустам вывел на четвёртую позицию Халявина, приукрасив фамилию мужчины подписью: «Егор, поздравляю, ты упырь!».

Дом 2 утренний выпуск, десятка настоящих «упырей» от Рустама Солнцева: дата выхода 16.02.2017, смотреть онлайн анонс. На третьей ступеньке Рустам разместил Венцеслава Венгржановского, так как тот своим беззубым ртом мог есть курицу. Это дорогого стоило.

Вторую строчку в рядах упырей шоу, по мнению Солнцева, занял Влад Кадони. А лидер списка — Май Абрикосов. «Он встречался с самыми хорошими девушками шоу», — полагает Рустам, «но, в итоге, ушёл расширять свое сознание». Но все зря. Потом его вернули в Дом, дали собственное шоу, но увы… после всего, как полагает автор списка, он умудряется клеветать и лить грязь на других игроков реалити-шоу.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8133-dom-2-utrenniy-vypusk-desyatka-nastoyaschih-upyrey-na-dome-2-ot-rustama-solnceva-data-vyhoda-16022017-smotret-onlayn-anons.html