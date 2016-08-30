«Дом — 2» последние новости свежих серий и вечернего выпуска сегодня 30.08.2016

Новая программа уже скоро начнется на проекте Дом 2. Сниматься она будет на Сейшельских островах. Именно с этим связано то, что некоторое время назад «Остров любви» освободили участники шоу. О сути программы уже появилась информация. В проекте будут участвовать двое свободных мужчин, перед которыми будет поставлена задача найти вторую половинку. Девушку, с которой у них могут возникнуть отношения, они могут найти среди 12 милых особ, которые будут пытаться добиться их расположения. Однако девушкам для того, чтобы остаться среди участниц проекта недостаточно будет только добиться симпатии парня. Девушкам нужно не только очаровывать героев программы, но кроме этого выполнять различные задания, которые им будут давать продюсеры проекта. Та девушка, которая хуже всех справится с поставленной перед ней задачей, после голосования будет отправлена домой.

Пока нет информации о том, какие девушки будут участвовать на проекте. А вот насчет «холостяков» уже все решено. Продюсеры сообщили, что молодыми людьми, которые будут искать в новом шоу свою вторую половинку, станут Иван Барзиков и Александр Задойнов. Предыдущее пребывание этих молодых людей на проекте Дом 2 не подтолкнуло их к созданию семьи. Поэтому они решили еще раз предпринять попытку найти свое счастье. Уже известно о том, что первый выпуск нового шоу выйдет на телеэкранах 8 сентября.

Илья Кротков, который некоторое время назад принимал участие в проекте Дом 2 и искал свою любовь, вернулся на «поляну». Хотя он присутствует уже на проекте, однако только через некоторое время сможет попасть в эфир. Пока ни у кого нет догадок на тот счет, что заставило молодого человека снова вернуться на шоу.

Некоторые стали предполагать, что главной целью появления на проекте этого мужчины является отбить у Константина Иванова свою бывшую возлюбленную Сашу Гозиас. Однако девушка уже сообщила на своей страничке в Instagramm, что после того как она освободится из изолятора, то первое, что она делает — встретиться со своим бывшим возлюбленным, чтобы поставить все точки над «i». За пределами проекта между молодыми людьми сложились теплые отношения. Однако, по словам Гозиас, их дружба закончится, если молодой человек будет предпринимать попытки проникнуть в ее личную жизнь. Также девушка заявила о том, что в её планах не стоит принимать помощь от Кроткова по той причине, что ее доверия он пока не заслужил.

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5809-dom-2-poslednie-novosti-svezhih-seriy-i-vechernego-vypuska-segodnya-30082016.html