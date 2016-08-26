«Дом — 2» последние новости свежих серий и вечернего выпуска сегодня 26.08.2016

Дом 2 на российском телевидении является одним из самых успешных проектов. Многих телезрителей он привлекает, прежде всего, своими скандалами. А они на шоу случаются довольно часто. Спокойной не оказалась и минувшая неделя на этом телепроекте. А все из-за конфликта, который возник между Сашей Гозиас и Анастасии Иванькиной. Инициатором скандала стала Настя, которая высказала претензии по поводу своего жилища, предоставленного ей. Все дело в том, что девушку оно совершенно не устраивает, поэтому она предприняла попытку завладеть силой комнатой, в которой проживали до настоящего момента Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко. Девушка пошла на решительные меры и выломала дверь, а потом стала заселяться в свое новое помещение. На такие вероломные действия решили ответить другие участники проекта, которые попытались помешать девушке. Они прекрасно понимали, что если не пресечь её противоправные действия, то в другой раз что-то подобное может быть проделано с их апартаментами.

После захвата комнаты за жилище Рапунцель и Дмитренко вступилась Саша Гозиас. Позднее к ней присоединилась Саша Харитонова. Своими совместными действиями они смогли образумить нарушителей порядка. Саша ограничилась только внушением Насти, что так делать не следует. А вот Харитонова решила пойти дальше и все довела до судебного заседания, которое недавно прошло на проекте Дом 2. Естественно, заниматься поисками доказательств неправильного поведения Насти не пришлось, поскольку их было предостаточно. Именно это и привело к тому, что девушка была признана виновной и по решению суда была отправлена в изолятор.

Однако Настя больше всего таит на обиду не на девушек, а на себя. Позднее Чуев предложил Насте и Никите заселиться в комнату ВИП-дома, но Настя, находящаяся в заключении, не могла присутствовать при этом радостном событии.

Скандал с комнатой «принцессы» позднее затронул саму Ольгу и её возлюбленного Дмитрия. Продюсеры шоу приняли решение выселить пару из их жилища, чтобы там некоторое время пожила другая пара — Настя Волынец и Богдан Бобрик. Девушку данное решение, конечно же, шокировала, поскольку в комнату она с Димой заселилась только несколько недель назад. Некоторые участники проекта эту пару осуждают, поскольку они в своей совместной жизни ведут себя как кошка с собакой, поэтому учитывая это, организаторы шоу и пошли на такую меру. Однако находятся люди, которые других участников проекта называют глупыми в этой ситуации, в которой они поддерживают организаторов за принятое ими решение. Теперь Рапунцель будет находиться в общей спальне, а значит, что до неё будут доходить все скандалы, которые касаются ее возлюбленного.

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5780-dom-2-poslednie-novosti-svezhih-seriy-i-vechernego-vypuska-segodnya-26082016.html