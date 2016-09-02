«Дом — 2» последние новости свежих серий и вечернего выпуска сегодня 2.09.2016

Многим прекрасно известно о том, что на канале «ТНТ» самым популярным проектом является реалити-шоу Дом 2. Его выпуски регулярно смотрит большое количество телезрителей в нашей стране. У многих появились любимцы, за жизнью которых они следят. Поклонникам данного шоу известно о том, что молодые люди приходят на этот проект для того, чтобы образовать пары. Отметим, что влюбленные на этом шоу, как и в обычной жизни, ссорятся и даже расстаются. Самой удачной парой к настоящему моменту является Дарья и Сергей Пынзари. О проблемах в своих отношениях они стараются не распространяться. Однако Даша недавно призналась, что уже несколько раз у них возникали конфликтные ситуации и они задумывались о том, чтобы развестись.

Сейчас у Даши с Сергеем растут двое милых детей. Причем второго ребенка девушка родила сравнительно недавно. Чтобы помочь другим своим поклонницам сохранить семью, девушка решила рассказать о том, как удержать супруга и сохранить брак. Каждому понятно, что без конфликтов в каждой семье не обходится. Однако девушка уверена в том, что пока жива любовь, то есть возможность для сохранения отношений. Экс-участница Дом 2 считает, что самое главное в жизни каждого человека — это семья. Поэтому разрушать семейные отношения следует в крайних случаях, когда любовь окончательно прошла, а желания жить с человеком, который до недавнего времени был любимым, больше нет.

Вполне возможно, что на проекте сложилась еще одна пара. Предложение своей любимой Кристине Лясковец на днях сделал Федор Стрелков. Молодые люди встречались непродолжительное времени, однако его вполне хватило для того чтобы друг в друге эти двое увидели родственные души. За пределами проекта Фёдор решил сделать Кристине предложение. Произошло это в ходе романтического свидания, которое он устроил для девушки. Когда же они вернулись на шоу, то получили поздравления от всех участников проекта. В очередном выпуске Дом 2, который на канале «ТНТ» выйдет сегодня, зрители смогут увидеть момент появления пары в дверях общего дома, где их ожидали участники Дом 2. Друзья и другие домочадцы бросились поздравлять пару с таким радостным в их жизни событием. В это время в руках у Фёдора был большой букет роз, поскольку невеста его просто не смогла бы нанести.

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5867-dom-2-poslednie-novosti-svezhih-seriy-i-vechernego-vypuska-segodnya-2092016.html