«Дом — 2» последние новости свежих серий и вечернего выпуска сегодня 02.08.2016

Ольга Рапунцель, которая на проекте ведет себя как принцесса, наконец-то дождалась того, чем она грезила последние месяцы. Дмитрий сделал девушке предложение на борту вертолета. Такой способ Рапунцель очень понравился. Теперь она часто об этом говорит, при этом, не забывая удостаивать похвалы своего возлюбленного.

Следует признать, что с предложением своей возлюбленной Дима постарался на славу. Однако как теперь быть со свадебным торжеством, ведь день от дня запросов у Ольги становится все больше. Оля уже посчитала, сколько денег придется потратить на организацию пышного торжества. На украшение главной девушки вечера, по подсчетам Рапунцель, придется выделить около 500 тыс. рублей. На само торжество Оля хочет потратить такие же деньги. По её словам, эта сумма не такая большая. Но все дело в том, что в настоящий момент финансовые возможности её возлюбленного ограничены и у него просто нет таких денег.

Теперь часть поклонников в социальных сетях задается вопросом, где Дима собирается искать такие серьезные деньги? Другая же обсуждению подвергает церемонию бракосочетания Русланы и Семена. Находясь на Сейшелах, пара сыграла тематическую свадьбу с учетом существующих на островах традиций. Хотя брак, который заключили молодые люди, не имеет юридической силы, тем не менее, после проведенной свадьбы Семен и Руслана пребывают в состоянии эйфории.

Узнав о случившемся событии, поклонники порадовались за молодых и тут же дали совет Руслане, которая отличается буйным нравом, с уважением относится к своему мужу. В ходе торжества в исполнении Семена гости услышали песню, которая была посвящена невесте. На следующий день Семен и Руслана покинули «солнечные острова» и направились в Москву.

В это же время занимательный пост в сети опубликовал Чуев. По его словам, телестройка помогает ему «заново влюбляться в Марину». Кроме этого в сообщении он подверг критике решение коллектива отправить в карцер его девушку.

Сначала в адрес Марины участники проекта выступали с критикой. Они обвиняли девушку в том, что она нерешительная и не обладает способностью донести до окружающих свои мысли. Однако позднее они сменили позицию и стали называть её манипулятором, который действует хитро в своих поступках. Позднее они засудили девушку, что Андрей назвал полным абсурдом.

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5373-dom-2-poslednie-novosti-svezhih-seriy-i-vechernego-vypuska-segodnya-02082016.html