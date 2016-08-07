Дом 2: новости и слухи на 7.08.2016
Одна из самых обсуждаемых пар проекта Дом 2 Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко уже неделю находятся в Москве. А причиной этому стало то, что продюсерами шоу было принято решение закрыть «Остров любви». По крайней мере, в течение некоторого времени он будет недоступен. Однако вернувшись в столицу, паре приходится искать место для размещения, поскольку до сих пор не выделили комнату для этой пары.
В течение всей недели Ольге приходилось ночевать отдельного от своего любимого. Теперь же они смогут засыпать в одной кровати, поскольку временно их заселят в комнату, где сейчас проживает Саша Гозиас и Костя Иванов. Жить Оля с Димой будут там до момента возвращения парочки из поездки к родителям. Однако для влюбленных это жилье временное. У Ольги и Дмитрия есть надежда на то, что организаторы телестройки сжалятся над ним и найдут для них отдельную комнату. По своему молодому человеку Ольга сильно скучает и хочет просыпаться не в одиночестве, а вместе с Дмитрием.
К суду активно готовились на проекте участники. Необходимость в проведении очередного заседания возникла после инцидента, который произошел на проекте: на Андрея Чуева другой участник шоу, который, к слову, уже отсидел несколько суток в изоляторе, Глеб Жемчугов совершил нападение. После атаки Андрей вместе с возлюбленной Мариной Африкантовой решили покинуть проект, чтобы успокоиться после пережитого. На своей страничке в Instagramm Марина написала, что им пришлось приложить определенные усилия для решения дел в Москве, чтобы обрести душевный покой. В столицы влюбленные провели время в нескольких кафе, где они наслаждались общением в компании друг друга. Кроме этого пара сняла номер в гостинице.
Африкантова сообщила, что к Глебу Андрей не имеет никаких претензий, поэтому на судебном заседании предъявлять ничего ему не будет. Какое наказание ожидает Глеба и как поведет себя на заседание суда Андрей Чуев, поклонники шоу узнают в понедельник, когда пройдет очередной «Судный день».
Фото: соцсети
По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5510-dom-2-novosti-i-sluhi-na-7082016.html
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