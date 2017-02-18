Дом 2 день 4667: дата выхода 18.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. Для того, чтобы не выбыть с проекта, Ольга Рапунцель пытается оставаться на слуху, чтобы ее побольше обсуждали. Для этой цели она ссорится с Дмитрием, выставляя подробности своей интимной жизни, вовлекая в отношения третьи лица.

Ольга четко знает, что если она останется на Острове, то и далее будет также постоянно в центре внимания. Ко всему прочему, девушка может показывать свои части тела, которыми она очень гордится, прикрывая их открытыми и короткими платьями. Не очень логичное ее отношение к своему парню. Оля все никак не способна определиться с чувствами к Дмитрию, поскольку то устраивает ему серьезные скандалы, вместе с рукоприкладством, или же пытается вызывать у молодого человека ревность, флиртуя с другими мужчинами и привлекая их внимание, чтобы этим дать понять им, что у тех появился шанс.

Дом 2 день 4667: дата выхода 18.02.2017, смотреть онлайн анонс. Дмитрий показывает свое хладнокровие и отличное терпение, спуская все с рук Ольге, но вообще она скорее заслужила того, чтоб её неплохо проучили, поставив на свое место. Но правда характер у Дмитрия очень уж мягкий, а возможно и чувства к Ольге настолько сильные, что он боится ей возражать. Не просто так у парня прозвище Дима Рапунцель, что выдает в нем отсутствие нужного внутреннего, мужского стержня, а также не умение возражать Оле.

Следующая, достойная внимания, это Екатерина Король. Девушка себя показала как довольно яркая и раскрепощенная участница. На данный проект Катя приходит уже не впервые. Девушка привлекла к себе внимание после того, как вернулась вновь на реалити-шоу, она поведала о том, что считается гражданской супругой Венцеслава Венгржановского, и вне территории этого проекта они вместе проживали достаточно длительное время, но их отношения не складывались гладко и пара разошлась со скандалами и разногласиями, а также денежными спорами.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8143-dom-2-den-4667-data-vyhoda-17022017-smotret-onlayn-anons.html