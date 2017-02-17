Дом 2 день 4666: дата выхода 17.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии.Телезрители смогут узнать что нового и интересного будет в свежем выпуске в реалити-шоу Дом 2, день 4666. На телевизионном проекте Дом-2 большое количество очень интересных, прекрасных, великолепных и довольно запоминающихся девушек. Одной из наиболее обсуждаемых у телезрителей сейчас является Ольга Рапунцель. Сама Рапунцель себя позиционирует как эталон красоты и женственности, считая себя во всем лучшей и почти идеальной. Но за такой маской скрывается распущенная, а также избалованная и грубая девица. Ольга длительное время держала в секрете свой возраст, пытаясь себя вести словно двадцатилетняя девушка, но вообще ей уже под тридцать. За все время участия на проекте, Оля смогла стать сейшельской супругой Николая Должанского, а также привела на проект Дмитренко и сама отдала себе звание «бренд проекта Дом-2». Не глядя даже на такую эгоцентричность характера, Ольга зачастую устраивает Диме скандалы, держа на него обиду из-за мелочей. Ольга не стесняется говорить о том, что девушки на что попало обижаются и говорят не подумав. Но в данный момент, эта девушка вызывает большое количество плохих впечатлений у телезрительниц, а у мужской как раз наоборот, восхищение и восторг.

Дом 2 день 4666: дата выхода 17.02.2017, смотреть онлайн анонс. После того как Рапунцель стала раскрепощаться уже как достаточно опытная в близких, а также интимных связях с мужчинами, она открыто заявила, что самое главное значение для нее имеет — именно отношения интимной близости, контакта. В связи с чем, между Русланой, Ольгой и Кристиной проходили откровенные диалоги и Оля не робея, в деталях говорила о своих интимных связях с Дмитрием. Конечно, парень был шокирован, узнав эти подробности, посчитав, что Ольга таким поступком его оскорбила и унизила.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8140-dom-2-den-4666-data-vyhoda-17022017-smotret-onlayn-anons.html