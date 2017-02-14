Россия 

Доля несырьевого экспорта России выросла до 40%

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Доля несырьевого экспорта России выросла до 40% | Русская весна

Доля несырьевого экспорта России по итогам 2016 года выросла до 38,2%, свидетельствуют данные Российского экспортного центра (РЭЦ).

Рост стал возможен за счет увеличения экспорта продовольственных товаров (+6,6%), а также сокращения объемов экспорта топлива в стоимостном выражении.

Помимо этого, зафиксирован рост экспорта стекла, керамики и изделий из камня на 5,9%, лесобумажных товаров — 2,6%. При этом общий объем несырьевого неэнергетического экспорта сократился на 7,3% до $109,1 млрд по сравнению с результатами 2015 года.

Наиболее существенное сокращение экспорта зафиксировано по следующим категориям: химическая продукция, металлопродукция и продукция машиностроения. Стоит отметить, что общий объем экспорта России по итогам прошлого года сократился на $58,1 млрд (-16,9%) до $285,5 млрд.

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По материалам: http://rusvesna.su/economy/1487064710

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