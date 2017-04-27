Долгий путь в Гаагу

Мне непонятно зачем Украина подавала иск к России в международный суд ООН в Гааге.

Даже, если бы Киев потребовал признать Крым аннексированной территорией Украины, это не очень бы ему помогло. Это прерогатива национальных органов, а также Совета Безопасности ООН.

Поскольку Совбез такое решение не принял, а признание/непризнание Крыма российским различны в различных юрисдикциях и зависят от политической ориентации соответствующего правительства, даже если бы суд в Гааге принял подобную претензию к рассмотрению и удовлетворил иск Украины, это ничего не поменяло бы в стратегическом плане.

Россия, конечно, уважает международное право, но не до такой степени, чтобы вернуть Крым Украине.

Более того, Киев ни разу за три года не озаботился подготовкой реальной доказательной базы аннексии Крыма. Между тем создать Москве серьёзные проблемы на международном уровне можно было бы опираясь исключительно на факты официально признанные Россией.

Единственное, что для этого потребовалось бы — признать факт государственного переворота в феврале 2014 года. Тогда все последующие действия России можно было бы рассматривать, как нападение на новую «революционную» власть.

Дело в том, что переворот сам по себе не создаёт повода для аннексии каких-либо территорий.

Но на Украине предпочитают утверждать, что Янукович просто сбежал и в стране возник конституционный вакуум (это заявил Турчинов в своём интервью ВВС). Ну, а если возник вакуум, то заполнять его легитимные органы власти в Крыму имели не меньше прав, чем нелегитимные в Киеве.

Напомню, что мировое сообщество (включая Россию) признало легитимность президента Порошенко (для тех территорий, которые его выбирали), но о легитимности диктатуры Турчинова и компании, действовавшей до июня месяца никто даже не заикался.

А к тому времени Крым уже давно был российским. Причём это уже оказалась не аннексия, а, со слов Турчинова, заполнение конституционного вакуума. Ведь, если можно «заполнять» в Киеве, то можно и в Симферополе.

Мирный, без какого-либо сопротивления местных силовых структур, характер перехода Крыма, дополнительно ослабил украинские позиции. Что это за захват, которому никто не сопротивляется, а все радуются?

Тем не менее, повторю, что теоретически, изменив позицию на более вменяемую, Украина могла бы требовать от мирового сообщества занятия более чёткой позиции по Крыму. В целом, России от этого намного хуже бы не стало, но некоторые пропагандистские и политико-дипломатические бонусы из ситуации Киев мог выжать.

Однако, бездарно упустив крымские возможности, украинские власти явились в международный суд с требованием признать нарушение Россией конвенций о финансировании терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Сильнее подставиться они не могли.

Во-первых, в отличие от признания перехода той или иной территории в состав того или иного государства (относительно которого каждая страна принимает самостоятельное решение) списки террористических организаций утверждаются ООН. Национальные, конечно, тоже есть. Но они интересны только тем, кто их составил.

Например, Киев считает террористами власти и граждан ДНР/ЛНР, а республики, наоборот, считают террористами киевских руководителей, их силовые структуры и парамилитарные формирования.

То есть, до тех пор, пока ДНР/ЛНР не внесены в список террористических организаций ООН, даже прямая военная помощь им не может рассматриваться, как финансирование террористов. Не говоря уже о том, что Киев в качестве доказательства финансирования террористов приводил гуманитарные конвои.

То есть, суд ООН не мог признать финансирование терроризма Россией, поскольку ДНР/ЛНР, с точки зрения ООН, не являются террористическими организациями.

Во-вторых, что касается ликвидации всех форм расовой дискриминации. Под эту «статью», учитывая диковинные современные «европейские нормы и принципы» можно подогнать всё что угодно. Но есть один нюанс — всё познаётся в сравнении.

Суд ООН потребовал от России обеспечить изучение в Крыму крымско-татарского и украинского языков. Однако это требование обеспечено ещё до того, как Украиной был подан иск. Буквально с момента перехода Крыма в состав России.

Теперь Россия имеет потребовать от Украины зеркальных мер по отношению к русскому и крымско-татарскому языкам на своей территории, а также предложить ООН провести соответствующие инспекции в Крыму и на Украине.

Боюсь, что выводы инспекторов будут неутешительны для Киева. Между тем обратить против требующего его собственные требования — азы дипломатии. Этот фокус активно использовался ещё в древнем мире.

Украинскую власть спасает только глупость. Организовывая какое-то мероприятие они рассчитывают только на первичный медийный эффект и даже не думают, что будет дальше. Если ситуация потом разворачивается не в их пользу, аргумент один — «Путин подкупил» (как вариант «запугал»).

«Подкупил или запугал» Меркель, Олланда и Обаму, настаивавших на необходимости выполнения минских соглашений Украиной, американцев, избравших Трампа, МВФ, отказавший в кредитах, суд в Гааге и Высокий суд Лондона, вынесшие неприятные для Украины решения и т. д., включая всех украинских политиков чохом (не зря же они с утра до ночи обвиняют друг друга в работе на ФСБ).

Но в ситуации с судом в Гааге их глупость может очень серьёзно сыграть против них уже в ближайшее время и обернуться личными катастрофами украинских руководителей в не столь отдалённом будущем.

Напомню, об агрессии со стороны России Украина даже не заикалась, а финансирование терроризма, как и наличие самих террористов суд не признал. Это значит только одно, раз других агрессоров-террористов Украиной названо не было, с точки зрения ООН в стране идёт гражданская война.

А это значит, что использование украинских вооружённых сил против мирного населения, бомбёжки и обстрелы жилых кварталов городов Донбасса, ограничительные меры, вводимые Киевом против «бытовых сепаратистов», включая многолетние тюремные заключения без суда и предъявления обвинения, пытки и внесудебные расправы, становятся не просто военными преступлениями и преступлениями против человечности, но таковыми, косвенно признанными ООН.

Более того, отказавшись признать финансирование Россией терроризма международный суд ООН косвенно обвинил украинские власти в войне против собственного народа (кстати, именно в этом был обвинен повешенный «демократами» Саддам Хуссейн) и в этом же обвиняли Башара Ассада, требуя его ухода и заявляя, что он потерял легитимность.

Напомню, что в Гааге работает ещё и Международный уголовный суд (который иногда неправильно называют Гаагским трибуналом). В компетенцию этого суда как раз входят геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

В ходе процесса против России в Международном суде ООН Украина обеспечила достаточную доказательную базу для привлечения к ответственности своих руководителей Международным уголовным судом.

Конечно, вначале их нужно лишить власти, поймать и доставить в Гаагу. Что ж, многие их предшественники считали такой вариант невозможным, пока вдруг не оказывалось, что в Гаагу, где не приговаривают к смертной казни, ещё надо суметь попасть. Некоторым невезучим приходится отвечать перед судом (скорым и справедливым) у себя на родине.

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Ростислав Ищенко