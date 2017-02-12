Украина 

Долг украинцев за коммуналку вырос в два раза

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Долг украинцев за коммуналку вырос в два раза | Русская весна

В 2016 году долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги увеличился в два раза и перевалил за 23 млрд гривен.

«На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение — 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение — 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд, за электроэнергию — 3,3 млрд грн. Итого — 23,4 млрд долгов», — говорится в статье.

Утверждается, что эта сумма возникла не за год, но только за 2016-й «накопилось» 12,5 млрд., то есть «задолженность выросла более чем вдвое».

Согласно информации издания, по итогам первого полугодия 2016 года, «государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий „переплатило“ за газ 11 млрд гривен».

Также отмечается, что в Украине уже 44% семей получают субсидии. А в некоторых регионах, например, Тернопольской и Сумской областях, их оформили свыше 60% семей. Только в 2016-м за субсидиями обратилось 7,4 млн домохозяйств, или на 25,5% больше, чем в предыдущем году.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486850154

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