Доктор Смерть: Супрун лишила украинские больницы наркоза, медики в шоке

После того как украинцы проглотили геноцидную медреформу, «доктор Смерть» решила продолжить средневековые эксперименты над любителями майданов. Тема отсутствия вакцин, закупки которых проигнорировал Минздрав, меркнет перед перспективой операций без наркоза.

Государство больше не будет закупать препараты для анестезии для украинских больниц, заявила Супрун.

Новые правила вводятся Минздравом с 1 января 2018 года, когда вступит в силу Постановление Кабмина № 180, согласно которому закупка за счет госбюджета таких крайне необходимых препаратов, как фентанил, натрия оксибутирата и промедол — не предусмотрена.

Причина банальна: Минздрав не включил эти препараты в Национальный перечень лекарств, и теперь при проведении операций они использоваться не смогут.

Явно самозванный канадский врач без диплома даже не догадывается, зачем используются данные лекарства. Её безграмотность уже проявилась в рекомендациях по лечению ОРВИ и гриппа, эпидемия которых навалилась на украинцев.

Волонтерка майдана, а ныне главврач Цеевропы, не советует принимать при простудах витамины, иммуномодуляторы, антибиотики и комбинированные препараты для лечения. По ее мнению, достаточно использовать подорожник при всех болезнях. На крайний случай — валериану.

Стоит ли удивляться тому, что «доктор Смерть» отказывает пациентам в наркозе? Сразу вспоминается анекдот:

«Доктор спрашивает пациента: Вам какой наркоз? Дешевый или дорогой?

Больной задумался и отвечает: подешевле…

Доктор: баю-баюшки-баю…»

Примерно так мыслит и глава Минздрава, правда, при этом она руководствуется еще и «заботой» о кошельке больного. По ее словам, цель таких ограничений — уменьшение стоимости обещанных Минздравом бесплатных для граждан медицинских вмешательств.

Понятно, когда больница экономит на бинтах или шприцах-после всех «реформ», но наркоз? Ведь речь идет о полостных операциях, сердечном шунтировании или острых ургентных состояниях, когда больного оперируют несколько часов. И все это без обезболивания?! Явно теперь пациентов заставят приносить наркоз с собой.

Однако, с самостоятельным поиском обезболивающих однозначно возникнут проблемы, ведь это — наркотические препараты, за незаконную покупку которых человека привлекают к уголовной ответственности.

«Псевдореформаторы фактически ставят врачей и пациентов перед выбором: смерть на операционном столе от болевого шока или тюрьма. Интересно, чем они думали, принимая подобное постановление?», — возмущается бывший главврач Майдана, ныне депутат от БПП Ольга Богомолец, которая раньше отвечала за прыщи на лице Ющенко (она была личным доктором оранжевого президента).

По ее словам, в больницах уже начинается дефицит препаратов для анестезии. Медики в панике, ведь делать операции без наркоза они еще не привыкли.

«Ко мне уже обратились медицинские профсоюзы с просьбой вмешаться в ситуацию. В ближайшее время я направлю обращение в Кабмин с категорическим требованием внести жизненно важные препараты в национальный перечень и позволить их закупку медицинским учреждениям», — бьет себя в грудь активистка Евромайдана, который требовал «жизни по-новому».

А когда она наступила, скакуны почему-то выражают недовольство качеством этой самой жизни и перспективами быстрого ухода.

Но сделать уже ничего нельзя, плетью обуха не перешибешь.

И поэтому все эти угрозы созвать заседание экспертного комитета при Минздраве или «написать в Кабмин», это из серии — «если вы не отзоветесь, мы напишем в «Спортлото». В то самое, где регулярно играет и выигрывает Олег Ляшко.

Хотя медицинские эксперименты, которые пытаются ставить над Украиной псевдореформаторы, напоминают издевательство над пленными в концлагерях. Доктор Менгеле уже завистливо вздыхает, глядя на работу канадской волонтерки в Цеевропе.

За последнее время украинцы уже пережили (не все) срыв Минздравом международных закупок лекарств на 8 млрд гривен за два года, саботаж расчетов себестоимости медицинских услуг, отсутствие адаптации медицинских протоколов с потребностями пациентов…

Но инициатива операций без наркоза, разработанная командой канадских псевдореформаторов превосходит все и возвращает «кастрюлек» в реальное Средневековье, аутентичное, с ведьмами, знахарками и цирюльниками, которые лечили все болезни кровопусканием.

Однако, роптать, а уж тем более, критиковать действия власти, направленные на сокращение нагрузок на почву — нельзя.

Запросто можешь сесть в тюрьму: согласно последним установкам СБУ, любой, кто позволяет себя «косой взгляд» в сторону правителей, приравнивается к адептам ЛДНР и подлежит «уголовной расправе».

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Светлана Манекина