Доколе? Что такое Советская власть



Есть три вещи, которые

боится большинство людей:

доверять, говорить правду

и быть собой.

(Ф. М. Достоевский)

Начало: «Доколе» http://publizist.ru/blogs/109467/16993/-

«Первенство политики» очень четко прослеживается в изложении истории Русской революции и Гражданской войны.

3 марта 1917 года Временное Правительство вместе с Манифестом об отречении от престола Николая II, были объявлены демократические принципы государственного устройства, именно осуществление гражданских свобод и устранение национальных и религиозных ограничений, свобода слова.

Постулат демократии «Свобода, равенство, братство» был принят за основу всеми слоями российского общества в осуществлении борьбы со старым режимом.

Вместо упраздненных «царских» органов управлений и полиции была сформирована Новая власть в лице Советов депутатов, создающаяся из выборных депутатов от общественных умеренных слоев общества, рабочих и солдат.

Как первое в истории страна Советов.

Известный в свое время экономист, профессор М. Туган-Барановский напечатал в 1917 году в «Биржевых Ведомостях» статью «Смысл русской революции».

Он сравнивает ее с революцией турецкой и находит глубокое различие. В Турции солдаты были лишь послушными исполнителями воли офицеров. «А у нас,— говорит он,— те гвардейские полки, которые 27 февраля опрокинули русский трон, пришли без своих офицеров, или если с офицерами, то лишь с небольшой частью их. Во главе этих полков стояли не генералы, а толпы рабочих, которые начали восстание и увлекли за собою солдат.

Вот здесь-то мы и нащупываем отличительную черту русской революции: турецкая революция была всецело политическая, русская – глубоко социальная.

В этом и заключается глубокий, всемирно-исторический смысл русской революции, который нужно определенно признать и понять. В России произошла великая социальная революция.

Ибо не армия, а рабочие начали восстание. Не генералы, а солдаты пошли к Гос. Думе. Солдаты же поддержали рабочих не потому, что они послушно выполняли приказание своих офицеров, а потому, что они сознавали себя народом не в том смысле, чтобы они почувствовали себя такими же русскими людьми, как и офицеры, а в том смысле, что они почувствовали свою кровную связь с рабочими, как с классом таких же трудящихся людей, как и они сами.

Таково социальное происхождение русской революции, и в этом ее характерная черта. Вот почему у нас сразу возникло две власти — Временное Правительство, выбранное Гос. Думой, и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов.

Солдатские депутаты в этом Совете, в сущности, — не что иное, как крестьянские депутаты. Крестьяне и рабочие — вот два социальных класса, которые сделали русскую революцию.

И то обстоятельство, что, произведя революцию, солдаты и рабочие не передали власти в руки Временного Правительства, но сохранили ее в своих руках, с полной очевидностью показывает, что цели революции в глазах ее творцов пока еще далеко не достигнуты. В глазах трудящихся классов революция еще только начинается.

Хорошо это или дурно, но это так»!

В.И. Ленин в апрельских тезисах совершенно точно определил, что та партия возьмет власть, которая возглавит Советы. Это обращение он адресовал меньшевикам и эсерам с одним условием, чтобы они отошли от капиталистов — милитаристов, делающих деньги на войне.

Огромное Государство, как бы проснувшееся от многовекового сна, осознало свою самобытность и самостоятельность. В первые дни великой революции, когда Россия сбросила с себя прогнившее ярмо царизма, все социалистические партии слились в одну великую, революционную русскую демократию.

С развитием революции, с переходом от работы разрушительной к работе созидательной, произошла естественная классовая дифференциация по партиям.

Но по тем или иным причинам (перечислять их тут вряд ли возможно, но основной – вопрос о земле) российская демократия не удержалась на этой нормальной точке и быстро пока­тилась вниз по уклону дальнейшей партийной раздробленности на более мелкие течения.

Вместо усиленной объ­единенной созидательной работы нача­лась борьба различных партий и фракций, борьба крайне ожесточен­ная и яростная, выливалась за преде­лы партийных организаций на ули­цу, переходя в толпу, недисциплинированную и плохо разбирающуюся в партийных спорах и несогласиях.

У всех на устах появился новый термин – Контрреволюция, в которой обвиняли друг друга.

Контрреволюция не в Советах, не во Временном Правительстве и его десяти буржуазных министрах, не в приказах Кepeнского и не в наступлении на фронте.

Контрреволюция чувствуется в той подозрительной отдаленности олигархии и Временного Правительства от дела государственного строительства России.

Смешно, ведь, думать, что рус­ская олигархия, а в особенности круп­ные промышленники и капиталисты, так быстро и почти без сопротивления примиридись с потерей власти, в корне гибельным для их существования положением вещей.

Победа над буржуазией досталась русской демократии слишком легко и при явном, хочется сказать, попустительстве и помощи самой буржуазии. Кто ездил в ставку царя за Актом отречения от престола? Не рабочий и крестьянин!

Видя, что революция сильнее, что руководство Советами уже невозможно, русская буржуазия и ее идейные вожди Гучков, Коновалов, Родзянко и иже с ними, предпочли сами отстраниться от дел и перейти к пассивному созерцанию, предоставив фракциям и партиям ожесточенно сражаться друг с другом и ослаблять тем силы революционной русской демократии.,

Между двумя классами, на которые резко разделилась Россия — буржуазией и демократией, очутилась еще огромная масса «обывателя», того самого обывателя, которого спровоцировали на июльскую манифестацию.

Этой манифестацией пытались скомпрометировать Советы и восстановить авторитет Временного Правительства. Все вылилось в установление Диктатуры Вр. Правительства в лице Керенского и возвращением смертной казни и наказаний.

Идеологическое же, программное оформление Белого движения началось с момента подготовки выступления генерала Корнилова — с сентября 1917г. И вылилось в открытое противостояние против большинства революционно – демократических слоев общества, ждущих коренного государственного переустройства .

В историографии укоренилось мнение, что это была война против большевизма, хотя, по тем же данным, численность большевиков до октября 1917 г. по одним данным составляла 10 – 12 тысяч человек, по другим – 24 тысяч, в Петрограде около двух тысяч членов большевистской партии.

В городских думах по России в августе 1917 года, большевики имеют: в Воронеже — 2 большевика, Ростове на-Дону — 3, Севастополе — 1, Нахичеване — 3. В провинции насчитывается всего несколько городов, где большевики имеют 10% и свыше 10%. В Харькове из 116 им принадлежит — 11, в Саратове из 113 — у них 13, в Ярославле из 113 – 12, в Иркутске из 90 — у них — 9, в Москве — 23 места из 200.

Цитаделью «большевизма» оказыва­ется город Царицын. Здесь из 103 мест им принадлежит — 39 (социалистический блок — 41, домовладельцам — 8). Однако тайна успеха большевизма в Царицыне весьма проста. Почта половина избирательных голосов принадлежала солдатам местного гарнизона.

Центральный исполнительный комитет Петроградского совета выбранный 23 июня 1917 года состоял: меньшевики – 21 человек, эсеры – 19, большевиков – 7, с.д. –интернационалисты – 2, трудовой народн.- социалистической партии – 1.

Ленин считал возможным, что — «коммунисты придут к власти через завоевание Советов, т. е. до известной степени парламентским путем. Но он оговаривался, что эта стадия очень короткая, измеряемая неделями, даже днями».

II Всероссийский съезд Советов одобрил свержение Временного Правительства и лозунг «Вся власть Советам» стал призывом к формированию ветвей власти и защите завоеваний революции.

В 1918 году на территории России образовалось 17 обособленных областей, объявивших себя независимыми республиками (!) и 9 областных, независимых правительств, кроме правительства Ленина в Петрограде. И, политика, проводимая ими, была независима от центральной (Петроградской) власти.

Так, например: в Саратове и Самаре власть в Советах принадлежала анархистам, нарекания в их поведении легла на большевиков. В республиках – меньшевикам – националистам, в Уральской республике – эсерам и т.д.

После выступления чехов, финансируемых французскими империалистами, началось вооруженное противостояние против Советов всех уровней.

Историография полна фактов: после прихода вооруженных формирований военных и политических лидеров (генералов Корнилова, Алексеева, Деникина, Колчака, Врангеля, атаманов Дутова, Краснова, Семёнова и др.) вначале шли расстрелы депутатов и членов Советов невзирая на политическую принадлежность их. И дальнейшая, чуть-ли не поголовная порка крестьян, в том числе и женщин.

Каждая из 26 «независимых» республик и областей самостоятельно формировала красногвардейские части и партизанские формирования и вели защиту своих Советов и территориальную независимость.

По всей стране существовало семнадцать (17!) фронтов, как от внутренних, так и иностранных интервентов. Так что это была борьба не против «большевизма», а это была война против народного волеизъявления: — Жить новой жизнью!

«Декрет о земле» и «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа», принятые Всероссийскими съездами вызвали антагонизм не только у участников «белого движения», но и у многочисленных зарубежных хозяев земель и фабрик.

По данным министерством финансов: — всех фабрик и заводов во всех губерниях Европейской России 17,605, с годовой суммою производства в один миллиард 467 миллионов рублей.

Наи6олее развита промышленность московской, с.-петербургской, киевской и владимирской губ. Годовая сумма производства в первых двух губерниях достигает: в московской 276.791.000 при 2,075 фабриках, в с.-петербургской — 212.928,000 при 927 фабриках. Киевской и по всей Украине свыше 6,000 производств.

В Прибалтийском крае годовая сумма производства по 3 губерниям достигает 79.000,000 рублей при 1.318 фабриках и заводах. Во всех губерниях Царства Польского находится 2,711 фабрик и заводов, с годовою сумою производства в 229.485,000 руб.

По губерниям и областям Кавказа фабрик и заводов насчитывается — 1,199, годовая сумма производства — 34.733,000 руб.

В губерниях Сибири всех фабрик и заводов — 609, годовая сумма производства — 12.000,000 руб.

В Туркестанском крае насчитывается 359 фабрик и заводов, которые производят на 16.180,000 руб.

Из всех вышеперечисленных производств свыше 60% принадлежат иностранному капиталу. Именно по этой причине само распустилось, не успев собраться Учредительное собрание по одной только причине: никаких автономий и самоопределений наций!

И хлынули многочисленные «волки» раздирать Россию. Турки в Грузию и в Баку, англичане в Баку, Ср. Азию и на север в Архангельск, японцы на дальний Восток. Местные «авторитеты» Антонов, Махно басмачество, руководимое англичанами.

Так что это была война не против «большевизма», а против народного, национального самоопределения народа в лице Советов. Это была борьба за землю, о которой прекрасно сказано в газете «Земля и Воля» органа эсеровской партии:

«Земля должна быть достоянием всего народа. И пользоваться ее для земледельческих целей могут лишъ люди, обрабатывающие ее собственным трудом.

Нельзя торговать землей, нельзя сдавать ее в аренду, ибо земли никто не сделал. Она – необходимое условие жизни человека.

Поэтому от теперешних владельцев земля должна отойти без выкупа. Нельзя выказать несправедливость. Никто не выкупал у владельцев их рабов. Их просто освобождали. И землю надо просто освободить.

Но если не должно быть выкупа, то общество может вознаградить лиц, потерпевших от этого коренного переворота. И это вознаграждение и его размеры вполне будут зависить от тех условий, при которых произойдет переход земли в общенародное владение – социализацию земли.

Если это произойдет мирно, законодательным актом, без боя и гражданской войны, если теперешние владельцы уступят ее без кровопролития, то, конечно, общество вознаградит их за потери и лишения, поможет им безболезненно пережить переходный период и приспособиться к новой жизни.

Другое дело, если эту реформу придеться покупать кровью. Народ в таком случае не пoжелает платить вдвойне: и кровью и деньгами.

От теперешних владельцев должна будет отойти вся та земля, которую они не смогут oбрабатывать своїм личным трудом своей семьи (трудовая норма).

«Военных сил недостаточно для спасения страны, тогда как защищаемая народом она бывает непобедима».

Эти слова принадлежат Наполеону I, а уж он – испытал это на собственном опыте.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109467/17144/-