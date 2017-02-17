Доклад ООН: на Донбассе в качестве пыток практикуются изнасилования

Сексуальное насилие используется в ходе конфликта на востоке Украины в качестве пыток и жестокого обращения, утверждается в 37-страничном докладе Мониторинговой Миссии ООН по правам человека на Украине, опубликованном в четверг.

Документ охватывает период с 14 марта 2014 года по 31 января 2017 года и касается всей территории Украины, а также российского Крыма. Особое внимание уделяется восточным регионам страны.

Согласно приведенным данным, за это время обе стороны конфликта совершали в отношении населения акты сексуального насилия. Большинство задокументированных случаев происходило при лишении людей свободы правительственными силами или вооруженными группами.

Как утверждают авторы доклада, жестокое обращение использовалось как вид пыток с целью наказания, унижения или способа добиться признания в преступлениях.

Кроме того, для усиления давления применялись угрозы в отношении родственников и детей жертв.

В документе приводятся показания людей, которых заставляли давать ложные свидетельства. В докладе утверждается, что на контролируемой вооруженными группами территории насилие также использовалось для того, чтобы вынудить человека уступить право на свою собственность либо выполнить другие требования.

Многочисленные блокпосты и присутствие украинских военнослужащих и вооруженных групп в населенных районах повышает риск сексуального насилия в отношении гражданского населения, особенно женщин, подчеркивается в документе.

При этом указывается на нехватку психологической помощи и поддержки, необходимой жертвам, особенно в районах Донецка и Луганска.

Эксперты мониторинговой миссии отмечают, что украинской системе правосудия не хватает законов, функциональных возможностей и опыта для того, чтобы эффективно расследовать сообщения о сексуальном насилии, что влечет безнаказанность преступников.

В документе подчеркивается, что, исходя из документально зафиксированных случаев, «нет оснований считать, что сексуальное насилие использовалось в стратегических или тактических целях».

«В то же время, многие из задокументированных случаев могут приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Некоторые из задокументированных случаев могли бы составлять военные преступления», — отмечается в докладе.

В завершении доклада, мониторинговая миссия приводит 29 конкретных рекомендаций правительству Украины, вооруженным группам, Российской Федерации, а также международному сообществу и донорам, которые определяют шаги, необходимые для предотвращения сексуального насилия, улучшения реагирования и гарантирования справедливости для жертв.

Читайте также: ЛНР и ДНР огласили свои условия политического урегулирования в Донбассе