Находящемуся под арестом экс-вице губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну необходима квалифицированная медицинская помощь. Об этом заявили адвокаты бывшего чиновника. Оганесян подозревается в незаконном привлечении подрядчика на поставку видеооборудования для стадиона «Зенит-Арена».

Представители защиты Оганесяна не смогли подробнее сообщить журналистам детали уголовного дела. Журналисты смогли узнать только небольшие подробности условий содержания арестанта и ещё раз услышать о том, что при обыске у Оганесяна пропали какие-то документы, которыми, по мнению адвокатов, обвиняемый мог воспользоваться, чтобы доказать свою невиновность.

«Сейчас, со слов Марата Мелсовича, его условия содержания в СИЗО улучшились. Оганесян находится в камере на двоих человек. Правда, он рассказал, что слышит, как десятки раз за ночь хлопает металлическая дверь (видимо, расположенная в тюремном коридоре). Это единственное неудобство его содержания», — рассказал председатель президиума Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолодский.

По словам адвоката Михаила Гурева, его подопечному по-прежнему требуется медицинская помощь. «Как известно, Оганесян был задержан в момент его подготовки к хирургической операции, что ухудшило состояние его здоровья. Марата Мелсовича переводили в тюремную больницу имени Газа, но там он подхватил бронхит, который из острой стадии перешёл в хроническую. Именно поэтому операционное вмешательство в тюремных условиях было отложено», — объяснил Гурев.

Новолодский подчеркнул, что сейчас защита будет настаивать на допуске к Оганесяну хорошего врача, который мог бы провести обследование и дать квалифицированное заключение о состоянии здоровья арестованного.

По словам Новолодского, в последнее время его подопечного слишком часто навещают сотрудники спецслужб. Делают они это, по мнению Новолодского, для того, чтобы оказать на арестованного психологическое давление. «Только наедине в тиши казематов можно добиться того, что запрещено законом», — отметил адвокат.

На конкретные вопросы представители защиты Оганесяна отвечали неохотно, ссылаясь на подписку о неразглашении материалов уголовного дела.

Комментируя ход расследования Новолодский отметил, что работа следователей идёт с трудом. «Никакого продвижения мы, как сторона защиты, не чувствуем. Для нас расследование носит закрытый характер, и информация не доносится. Из этого мы можем сделать вывод, что пока доказательств против Оганесяна у следствия нет», — подчеркнул Юрий Новолодский.

Марат Оганесян был задержан в ноябре 2016 года. Он подозревается в незаконном привлечении одного из подрядчиков, который поставил «Зенит-Арене» необходимое видеооборудование. Ущерб казне, по версии следствия, составил 50 млн рублей.