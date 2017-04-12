Додуделся: пособнику карателей, прививавшему Донбассу любовь к трембите, сожгли автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на понедельник 10 апреля в Дзержинске (после «декоммунизации» — Торецк) на оккупированной Украиной части ДНР неизвестные сожгли автобус местного «волонтера» Владимира Ельца.

Кто конкретно мог поджечь его автобус, «волонтер» не знает, но уверен, что «с его образом жизни желающих множество». С утра он подан заявление в полицию. Под «образом жизни», вероятно, имеется в виду пособничество убийцам Донбасса.

Кроме коллаборационизма Владимир Елец известен в Дзержинске оригинальным способом «донести украинский дух через линию фронта и побороть «русский мир».

«Мы подумали — неплохо бы привезти трембиты в Торецк, т. е. представители города едут в Ивано-Франковск, приобретают трембиты, учатся на них играть, потом возвращаются, проезжая города Украины, в которых нас встречают, и активисты тех городов пытаются играть на трембитах, символизируя дух Украины, вдуваемый в инструмент физически. Проезжая таким образом, мы приносим этот дух в наш Торецк, в котором пока этого духа маловато», — заявил Елец в интервью украинскому изданию около года назад.

«Вторая часть этой акции — мы попытаемся продуть дух Украины через фронт — донести, что мы сейчас не можем, — с высокой точки дунуть в сторону Горловки, тем самым перенеся дух Украины через линию фронта. По нашим расчетам, в правильную ветреную погоду звук должны услышать все горловчане», — продолжает он.

А если дуть с «промки», дончане или жители Макеевки услышат?

— Давайте посмотрим, сколько это километров по Гуглу, если рассчитать розу ветров, я думаю, это будет вообще не проблема. Мы будем дуть еще и с других территорий, поэтому как раз прифронтовая зона продувается. Дальше, чем дуют трембиты, обычно бои не идут, т. е. оккупированные территории музыку услышат.

Как, на ваш взгляд, жители оккупированных территорий отреагируют на этот звук?

— Проукраински настроенные люди обрадуются. Есть еще альпийский рожок, который мы даже не представляем, как звучит на самом деле, но трембиту они узнают. Она уникальна по своему звучанию.

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Как отреагируют ватники? Наверняка будут балалайками швыряться. А если «Раша тудей», «Лайф ньюз» приедут и напишут, что Украина применила новое психологическое оружие?

— Так примерно и будет. И вата в это поверит. Мы планируем проехать по всему фронту, а в дальнейшем хотим выехать на границу с Крымом, даже подплыть на лодке — вплоть до этого. Не помешает, если нас услышат и в Белгородской области, и везде вдоль границы с агрессором.



Вы уже придумали, как это назвать? Дунем вместе?

— Это прикольно конечно, как вариант. Рабочее название — «Трембиты Торецка». Сейчас идет обсуждение в Фейсбуке, как назвать. Я думаю, мы к 6 июля определимся и заявимся уже с настоящим названием. Акция также будет приурочена второй годовщине освобождения нас от «ДНР».

Трембита – традиционный музыкальный инструмент Прикарпатья и Карпат, деревянная труба длинной до 4 метров. Изначально инструмент пастуший, используемый для переклички в горах в туман. Как звучит трембита в плотной городской застройке урбанизированного Донбасса представить сложно.