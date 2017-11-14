Додон рассказал, получит ли Приднестровье независимость

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для Приднестровья нереально получить независимость или стать субъектом Российской Федерации.

«Все знают о моей позиции федеративного государственного устройства. Но на самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия и т. д. Важно, чем этот статус будет наполнен.

Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны.

У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика… Общие границы», — заявил Додон в интервью «Независимой газете».

По его словам, «для объединения страны есть два предусловия: нейтралитет, признанный международными игроками (идеально — как в Туркменистане)».

«И еще одно: мы должны дать Приднестровью право на самоопределение в случае потери Молдовой своей государственности. Хотя я уверен, что после объединения страны в Молдове уже никогда не будет проунионистской (выступающей за объединение с Румынией — прим. ред.) власти», — сказал Додон.

По его мнению, «можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы». «Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально», — сказал Додон.

Как заявил молдавский лидер, он понимает, что делать конкретные шаги в решении приднестровского вопроса при нынешнем парламентском большинстве в Молдавии нереально.

«Считаю, что после выборов в Молдове, когда будет создано промолдавское большинство в парламенте, с 2019 года надо начинать работать над приднестровским урегулированием», — заключил Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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