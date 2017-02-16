Дочь Ксении Алферовой увидела зимнее чудо

Недавно дочь актрисы Ксении Алферовой Евдокия Бероева впервые за свои десять лет увидела на окне морозные узоры. Девочка настолько была поражена такой красотой, что приняла это за настоящее зимнее чудо.

Раньше, когда Ксения читала дочери книги про удивительные узоры, которые рисует мороз на окнах, ей приходилось объяснять это буквально на пальцах. Так случилось, что все прошлые зимы были недостаточно холодными. А в этом году, когда столбик термометра в Москве не раз опускался до отметки -30, у девочки появилась возможность воочию убедиться в этом чуде природы. Дуня, как настоящая фантазерка, сразу же разглядела в причудливых рисунках на окне листья деревьев, волшебный замок и экзотических птиц.

Сама Ксения признается, что с появлением дочери актерство ушло в ее жизни на второй план. Если бы ее поставили перед выбором, она бы предпочла семью. Много времени актриса посвящает и работе в благотворительном фонде «Я есть!», который занимается реабилитацией детей с особенностями развития.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/doch-ksenii-alferovoy-uvidela-zimnee-chudo.html