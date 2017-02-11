Добровольцы-крымчане хотят помочь армии Донбасса, — депутат

В представительство Общественного Движения «Донецкая Республика» в Крыму обращаются местные жители, желающие отправиться на Донбасс и воевать на стороне Народных Республик.

Об этом «Русской Весне» сообщил официальный представитель «Донецкой Республики» в Крыму, депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Козенко.

«Такие обращения массово стали поступать к нам последние две недели, после возобновления активных боевых действий на Донбассе. Люди приходят, люди звонят и говорят, что не могут сидеть сложа руки и смотреть на преступные действия украинской армии, снова обстреливающей мирные города и поселки», — сказал он.

По словам Козенко, таких обращений зафиксировано уже более двадцати.

«Мне понятны эти чувства и стремление крымчан, имеющих боевой опыт, ветеранов военных конфликтов помочь братскому Донбассу. Это сегодня отражает позицию абсолютного большинства крымчан», — отметил депутат.

«Мы общались на эту тему с коллегами из ДНР и пока воздерживаемся от поездки добровольцев в Донбасс. Если в 2014 году украинским карательным батальонам противостояло народное ополчение, и крымчане первыми откликнулись на призыв помочь Донецку и Луганску, то сейчас и в ДНР, и в ЛНР сформированы мощные профессиональные армии из местных жителей, которые достойно противостоят украинским фашистам», — сказал Андрей Козенко.

Он подчеркнул, что представительство Общественного Движения «Донецкая Республика» в Крыму не занимается набором ополченцев в армию Донбасса. «В случае, если ДНР и ЛНР понадобится помощь добровольцев, республики об этом обязательно сообщат, и мы поможем», — подчеркнул он.

Андрей Козенко является представителем «Донецкой Республики» в Крыму с июня 2016 года, когда было подписано Соглашение о сотрудничестве между Русской общиной Крыма и ОД «Донецкая Республика».

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