Каждый год я прихожу на праздник «Алые паруса» в Петербурге, чтобы ощутить дыхание времени и поинтересоваться, каким видится молодёжи будущее нашей страны и мира. В этом году исполняется 100 лет со времени революции 1917 года. Наш город (Петербург – Петроград – Ленинград) называют городом трёх революций. Февральскую буржуазную и Октябрьскую социалистическую революции историки предлагают рассматривать как единый революционный процесс с 1917 по 1921 год, а весь этот период предлагают называть Великой русской революцией.

Я поинтересовался у петербуржцев и гостей нашего города, как они оценивают Великую русскую революцию: зло это или благо, или, может, необходимое зло?

https://www.youtube.com/watch?v=694C4lDVkPU&feature=youtu.be

Приглашаю посмотреть мой новый пост «ДОБРО И ЗЛО РЕВОЛЮЦИИ» — 08.07.2017

http://www.liveinternet.ru/users/1287574/post417745791/

С уважением, Николай Кофырин – Новая Русская Литература – http://www.nikolaykofyrin.ru

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107652/19396/-