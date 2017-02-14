ДНР: Взрыв на химзаводе в Донецке произошел из-за артобстрела ВСУ

Сегодняшний взрыв на заводе химических изделий в Куйбышевском районе Донецка произошел в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики (ДНР).

«ВСУ обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии территорию Донецкого казенного завода химических изделий. Есть пострадавшие. Предварительно, один мирный житель погиб», — приводит сообщение командования Донецкое агентство новостей. Обстрел велся с позиций украинской армии в районе населенного пункта Невельское, который расположен между Авдеевкой и Карловкой.

Как сообщало EADaily, взрыв произошел около 10 часов утра, его было слышно во всех районах города. От ударной волны в домах выбило стекла. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.