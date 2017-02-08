ДНР: Украинские силовики минируют крупнейший коксохимический завод

Украинские военные приступили к минированию подконтрольной Киеву территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом заявил представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Нам стало известно, что украинские военные проводят подготовительные мероприятия по минированию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого завода в Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа. Другими словами, это будет применение химического оружия против населения. Это самый настоящий спланированный теракт», — приводит его слова агентство ДАН.

Авдеевский коксохимический завод — крупнейшее предприятие в Европе. Завод производит 30 видов продукции, основным из которых является кокс. Выпускается также сырой каменноугольный бензол, серная кислота, сульфат аммония, феноляты, сырье для производства технического углерода и прочее. По состоянию на март 2016 года на складах предприятия скопилось 19 тыс. тонн кокса. Предприятие находится в непосредственной близости к линии соприкосновения. Население Авдеевки составляет около 35 тыс. человек.

Как сообщало EADaily, ранее сегодня Киев проигнорировал представленный командованием сил ДНР и согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе.