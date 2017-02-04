Проишествия 

ДНР: украинские диверсанты полностью обесточили Горловку

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Иллюстрация zakryma.ru

Горловка полностью обесточена в результате подрыва украинскими диверсантами линий электропередачи под Луганском. Об этом в субботу 4 февраля сообщает ДАН со ссылкой на в оперативное командовании ДНР.

«В районе Светлодарска, на подконтрольной ВСУ территории, украинские террористы в 14:30 подорвали ЛЭП, в результате чего без света оставили всю Горловку», — сообщил представитель командования.

Он добавил, что в настоящий момент энергетики ДНР подключают город к электролиниям, идущим из Макеевки и Енакиево.

Ранее о нарушении электроснабжения Горловки сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/04/dnr-ukrainskie-diversanty-polnostyu-obestochili-gorlovku

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