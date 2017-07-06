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ДНР охраняет Робокоп (ФОТО)

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ДНР охраняет Робокоп (ФОТО) | Русская весна

Посёлок Криничная (в окрестностях Макеевки) теперь охраняет свой «робокоп»  — местный художник Геннадий Сизонов соорудил настоящего робота из подручных материалов.

Геннадий рассказывает, что «робокоп отныне защищает посёлок от украинских военных», а также о том, что планирует собаку из такого же материала, чтобы было кому сменить робокопа на посту.

Робот установлен на козырьке в торце жилого дома так, чтобы оружие его было направлено в сторону линии фронта. Его калибр составляет около 50 миллиметров, что не противоречит минским соглашениям, шутит «отец» робокопа.

Дети посёлка в восторге от нового жителя и верят, что в случае очередного нападения Украины Робокоп сможет их защитить.

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ДНР охраняет Робокоп (ФОТО) | Русская весна

ДНР охраняет Робокоп (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499319205

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