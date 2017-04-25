ДНР организовала трансляцию республиканских и российских телеканалов на 32 украинских города

Трансляция республиканских и российских телеканалов налажена на 32 города на подконтрольных Киеву территориях.

«В 32 крупных городах и населенных пунктах Донецкой области, временно неподконтрольных Донецкой Народной Республике, а также городах Украины, транслируются республиканские и российские телеканалы», — об этом сегодня на брифинге в ДАН сообщил директор государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр» Антон Холхунов.

По его словам, трансляция налажена в подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, а также в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме этого, для удобства пользователей в Центры социальной помощи и административных услуг будет передана инструкция по настройке приема телеканалов, вещающих с территории ДНР.

Напомним, что в январе текущего года в ДНР для обслуживания теле- и радиовышек, а также улучшения качества вещания было создано ГП «Радиотелевизионный передающий центр». Позже, в марте, министерством связи Республики была налажена трансляция республиканских и российских СМИ в ряде регионов Украины. Для этого специалистами были запущены две радиостанции общей стоимостью 33 миллиона рублей.

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