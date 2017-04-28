ДНР не страшно прекращение поставок электричества с Украины, — Пушилин

Донецкая Народная Республика не видит угрозы в возможности отключения поставок электроэнергии с Украины. Об этом сегодня заявил журналистам глава делегации ДНР на Минских переговорах, председатель Народного Совета Денис Пушилин.

«Украина отключила ЛНР от электроэнергии. Что касается ДНР, то, к счастью, вопрос решен. Впрочем, как и по многим другим вопросам, мы научились обходиться без Украины, и у нас угрозы нет никакой, что Украина нас отключит от электроснабжения», — пояснил спикер парламента.

Он добавил, что у Республики даже есть «некие резервы», которые могут быть использованы для помощи ЛНР: украинская сторона отключила соседнее государство от электроснабжения в ночь на 25 апреля.

Отметим, что после прекращения подачи электроэнергии в ЛНР удалось оперативно перейти на внутренние ресурсы и возобновить электроснабжение по всей Республике.

Сообщалось, что энергоснабжение туда начали поставлять из Российской Федерации и ДНР. Позднее так называемый заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что рассматривается вопрос об отключении от энергоснабжения и ДНР.

Уточняется, что это может произойти после завершения строительства дополнительного участка линии электропередачи в оккупированную ВСУ Авдеевку.

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