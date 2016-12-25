ДНР: на линии соприкосновения ВСУ наращивают артиллерийскую группировку

Разведка Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В районе населенных пунктов: Возрождение (14 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение трех единиц 152 мм самоходных гаубиц «Мста-С» и шести 152 мм самоходных гаубиц «Акация»; Светлодарское (7 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение десяти 122 мм буксируемых гаубиц Д-30; Новгородское (6 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение трех 152 мм самоходных гаубиц «Акация»; Калиново (20 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение семи единиц РСЗО «Град», — рассказал Басурин.