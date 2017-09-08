ДНР: Летальное оружие из США уже воюет под Горловкой

Разведка ДНР обнаружила в арсенале украинских силовиков крупнокалиберные снайперские винтовки и гранатометы американского производства. Получается, что американское летальное оружие уже вовсю воюет на Донбассе, несмотря на заявления США об отсутствии его поставок на Украину. Об этом сегодня заявил замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Отмечено прибытие в район населенного пункта Майорск снайперских групп из состава 130 отдельного разведывательного батальона, вооруженных винтовками американского производства. По имеющейся информации, Украина закупила в США снайперские винтовки калибра 12,7 мм Barrett М82», — цитирует Басурина ДАН.

Он добавил, что Киев также закупил у американской компании «AirTronic» партию ручных гранатометов. В этой связи представитель командования ДНР выразил недоумение, учитывая регулярные опровержения со стороны Вашингтона поставок летального оружия.

«Официально Соединенные Штаты заявляют только о военной помощи в поставках не летального оружия. По факту, Украина давно закупает его через частные компании, на выделенные США деньги, что, по сути, не отличается от прямых поставок», — подчеркнул замком.