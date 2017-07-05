ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат

Россия не даст Украине реализовать хорватский сценарий на Донбассе.

Уже вскоре ЛДНР стопроцентно будут включены в состав РФ. Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал командир подразделения «Легион» депутат парламента ДНР Сергей Завдовеев.

«Я думаю, что никто не рыпнется на Россию. ЛНР и ДНР — это и есть Россия. Сейчас мы на законных основаниях интегрируемся в Россию. И после выборов в следующем году у нас будет интеграция в Российскую Федерацию. За три года проделано много работы, как на политическом уровне, так и на военном и экономческом. Поэтому мы стопроцентно будем в составе Российской Федерации и стопроцентно нас поддержат.

В случае наступления ВСУ Россия, как обычно, поможет гуманитаркой и медикаментами, как и помогала до сих пор. В военном плане — естественно, она войска вводить не будет, потому что Россия не является стороной конфликта. Но у нас достаточно своих сил, чтобы не только отразить атаку, но и пойти в наступление после отражения атаки.

Если Украина перейдет этот рубикон, тем самым полностью ликвидирует все соглашения. Существует негласная договоренность между США, Европой и Россией — кто первый пойдет в наступление, тот и агрессор, тот и виноват в этой войне. Соответственно, если ВСУ решатся на наступление, то тем самым они развернут против себя ту же Америку, Европу и дадут нам возможность действовать открыто.

Честно говоря, нам такой расклад на руку, мы наконец-то закончим войну. Но я думаю, что такую ошибку они не совершат. Они так и будут нас провоцировать», — сказал комбат.

На уточняющий вопрос, не является ли уже открытым выступлением украинцев ежедневные обстрелы ДНР и ЛНР ВСУшниками, Завдовеев ответил:

«Вы же понимаете, что у нас тут есть „доблестное” ОБСЕ, которое до сих пор не может определить, кто в кого стреляет. Они все три года так и докладывают — вроде кто-то стреляет, но кто в кого — непонятно. Все видят, что стреляет ВСУ, кроме ОБСЕ, которые должны фиксировать. Они фиксируют сам факт обстрела, а кто стреляет — ОБСЕ ни разу так и не сообщила. Получается, что у нас тут полтергейст. Если бы они хоть раз в отчетах отразили, что стреляет украинская сторона, мы уже давно бы могли выступить на Украину. И у России была бы возможность ввести сюда войска, потому что было бы ясно, кто агрессор», — говорит донецкий депутат.

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