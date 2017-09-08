ДНР: Диалог с Киевом по миротворцам сейчас не имеет смысла

Прямой диалог между Киевом и Донецкой Народной Республикой по вопросу присутствия миротворцев ООН в Донбассе беспредметен, пока силовики полностью не прекратили огонь и не выполнили договоренности по разведению сил и средств от линии соприкосновения, заявил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.

«Прямой диалог с Киевом должен быть предметным. Пока, на мой взгляд, обсуждать нечего, потому что Украина не предприняла никаких конкретных шагов по выполнению минских соглашений. Я напомню, что всеобъемлющее прекращение огня и отведение украинской техники от линии соприкосновения — это одно из главных требований ДНР. Без этого условия любой разговор по вопросу введения охранников ООН для наблюдателей ОБСЕ в Донбассе останется не более, чем полемикой», — сказал Костенко.

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс.

По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

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