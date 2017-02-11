Дневник киевлянки: В Донецке ждут большую войну, а в столице скупают просроченные продукты (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве снова все дорожает. Цены летят вверх на самое элементарное: хлеб, молоко, растительное масло, овощи. Пенсионеры орудуют специальными совками, насыпая в кульки крупы, закупая овсянку, ячневую, манную, кукурузную и гречневую крупу.

Причем многие из них если и покупают гречку, то чаще сечку, потому что цельная гречка очень дорогая. В торговых сетях популярны все виды акций и скидок, которыми пользуются киевляне: продавцы сбрасывают цену на просроченное, зачерствевшее и подгнившее — все это идет в ход, пишет Кп.ру.

Вчера видела, как молодые покупали булочки, которые стоили 4 гривны за штуку, но зачерствевшие продавались по одной гривне, и молодежь расхватала их под резко подорожавшее пиво. В лавку узбека Саида, который покупает в «Ашане» орехи, изюм и курагу и перепродает у себя в магазинчике «Восточные сладости», никто не заходит. Саид ругает Порошенко с характерным восточным акцентом, обнажая передние золотые зубы. Если раньше старики покупали у него по сто граммов кураги для сердца, то за 25 гривен (55 рублей) 100 граммов не очень то и купишь. Килограмм фисташек стоит 800 гривен (1750 рублей).

На прошлой неделе возле большого магазина на Левом берегу увидела старуху, сидящую на стуле, откинувшую все тело и голову назад. Изможденную, худую, желтого цвета бабку, которую подняли с обледенелого асфальта, усадили на стул продавцы и вызывали той «скорую». Старуха была похожа на совершеннейший труп. Интересно, кто-то считает, сколько у нас погибает от недоедания и всяких других болезней и инфекций, которые подхватывают истощенные граждане? Ведут ли реформаторы такую элементарную статистику? И что будет весной? Нет, весной пробьется крапива, а в ней — витамины.

9 февраля.

Морозы отступают, а политики упорно стоят на своем.

У нас синоптики почему- то заявляют, что в Киеве было 23 градуса мороза. Нет, это не так. Ночью было 18, а днем всего минус 10. Однако, если здесь настаивают на том, что у нас 23, значит жди, что за отопление сдерут еще больше, чем в предыдущий месяц. Народ вспоминает купоно-карбованцы и реформу Павлова. Но это лишь те, у кого все хорошо с памятью, помнят, что за квартиры когда-то платили очень мало.

Поздно вечером на станции метро Льва Толстого, в подземном переходе, столкнулась с министром здравоохранения Ульяной Супрун, которая энергично шла рядом с мужчиной, говорившем с ней по-английски. Ее белые кудри выбивались из-под спортивной шапочки, локоны разлеглись по плечам черной, спортивной курточки, в которую та была одета. Двигается министр здравоохранения стремительно и живо. Никакой охраны при ней не было. И ничего ведь не боится, потому что понимает, что сейчас ей можно делать в Украине все, что угодно! Почти все министры-легионеры, которые обогатились и сбежали из страны, назвали свое пребывание здесь «классным приключением».

Cиноптики почему- то заявляют, что в Киеве было 23 градуса мороза. Нет, это не так. Ночью было 18, а днем всего минус 10

Но для украинцев, если это и приключение, то не очень-то и веселое. Бывшая заместитель министра здравоохранения по вопросам санитарии и эпидемиологии Людмила Мухарская, которая никакая не иностранка, а очень толковый и грамотный эпидемиолог, обещает, что уже в ближайшее время нас накроют эпидемии кори и дифтерии. Поскольку население три года как не вакцинировано, то вполне логично, что нас ждут забытые и побежденные когда-то инфекции.

Почему-то вспомнился рассказ Михаила Булакова из «Записок молодого врача» под названием «Стальное горло». Молодой писатель тогда спас трехлетнюю деревенскую девочку Лиду, погибавшую от дифтерийного крупа, сделав той операцию трахеостомии. Мистика Булгакова не отпускает. К слову, эпидемиолог Мухарская обещает, что дифтерийная эпидемия в Украине будет страшнее в разы, чем в девяностые. Я помню, как тогда начали массово прививать людей, потому что от дифтерии стали погибать как дети, так и взрослые.

На этом невеселом фоне людей массово увольняют с разнообразных работ. Зарплата 3200 гривен — только для лучших и избранных. Ради любопытства сходила в центр занятости. Пороги центра почему-то особо никто не обивает. По Киеву — сотни, а может быть, даже больше незаполненных вакансий врачей. Нужны семейные, так называемые участковые врачи, остро не хватает участковых педиатров и патологоанатомов. А еще нужны повара, сиделки, швеи, водители троллейбусов, маникюрши и охранники на склады, а также продавцы и специалисты по логистике. Но люди ищут какую- то волшебную работу, где можно ничего не делать и много получать.

Подслушала разговор двух немолодых мужчин предпенсионного возраста:

Нет, ну ты веришь? Молодые заявляют, что из-за мороза на работу пока не выйдут. Коля, разве мы могли такое при совке сказать, что из-за мороза на работу не пойдем? Нас бы за тунеядство враз «оформили» по статье. А им, молодым, можно. И они хотят в Европу! В Европе надо пахать!

10 февраля.

Вернувшись в Киев, сходила в Лавру и поставила свечки за здравие и упокой.

Сегодня похороны «Гиви». Как тут пишут все местные СМИ, на прощание с Толстых «насильно сгоняют весь Донецк под дулами автоматов». Простые люди стараются об этом не говорить, а социальные сети взорвались циничным ликованием «патриотов». Но разве можно себе представить, как тысячи человек, пришедшие на похороны «Гиви», оказались бы там по приказу? Людской поток лился рекой.

Общалась с жительницей Донецка, которая уже три года живет в Киеве. Однако часть ее родни осталась жить на Донбассе. Так вот, она мне сегодня заявила, что 50% жителей Донецка хотят жить в Украине. Да-да, именно так. И чтоб была Украина, а не ДНР. Про «Гиви» высказалась очень лаконично и грубо: «Нарвался». До массовых обстрелов дама успела съездить в Донецк и поведала, что там по вечерам светится не более 30% окон в жилых домах, и что город — полупустой. Вернувшись в Киев, женщина сходила в Лавру и поставила свечки за здравие и за упокой.

Но здесь, в столице Украины, никто даже не рассматривает минимальную вероятность того, что по Киеву все-таки могут «вжарить» или принудить к миру, как Грузию в 2008-м. Нет, нет и нет. Об этом не только не думают, но народ уверен на 100%, что бить «Градами» можно только по Донецку, стирая город с лица земли вместе с детьми, стариками и женщинами.

Еще одна моя приятельница, которая тоже с Донбасса, поделилась своими переживаниями. Ира пребывает в страхе уже неделю, после того, как начали бомбить Авдеевку. В Киеве женщина появилась три года назад, после Майдана, и активно занялась общественной работой. Даже занялась политикой и хочет занять нишу социалистов, которых у нас нет. Родная бабушка общественницы, коммунистка в прошлом, женщина 80-ти лет, живет в Макеевке. Бабка оборудовала огромный погреб и переселилась туда со всем своим скарбом.

— На что надеются люди? — спрашиваю Ирину.

— Ни на что, — отвечает она. — Сейчас все очень устали и поняли, что при Порошенко мира они не увидят. Все ждут большую войну. Если я буду об этом думать постоянно, то сойду с ума, поэтому не думаю, — закончила беседу женщина.

В столице Украины, никто даже не рассматривает минимальную вероятность того, что по Киеву все-таки могут «вжарить» или принудить к миру, как Грузию в 2008-м. Нет, нет и нет. Об этом не только не думают, но народ уверен на 100%, что бить «Градами» можно т Фото: REUTERS

Днем набирала воду в бювете. Бювет немного примерз, колонки работали плохо. Водичка текла медленно, тоненькой струей, поэтому выстроилась небольшая очередь людей с канистрами. Я посетовала, сказав простую фразу: «Скорее бы все закончилось», не уточняя, что имела в виду всего лишь морозы. И вдруг здоровенный дядя, набиравший воду в огромную флягу, неожиданно выдал:

— Скоро, скоро все закончится. Придет, наконец, русский царь.

Еще три года назад такого вслух в Киеве сказать было невозможно, даже в шутку. Но я-то знаю, что быстро тут не закончится ничего. А мужик или наивный простофиля, или провокатор. Поди ж, разберись. Время сейчас такое, суровое. Гражданская война, а хуже этого нет ничего.

Полина ОРЛОВСКАЯ