Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной от 23.12.2016: паранормальное явление в краеведческом музее

Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной от 23.12.2016, 5 выпуск смотреть онлайн. Благодаря успеху проекта «Битва экстрасенсов» на различных каналах постепенно стали появляться мистические передачи, в которых раскрывались тайны мира сверхъестественного, а участники таких передач для зрителей показывали невероятные способности. «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» является очередным мистическим проектом, который можно смотреть на канале ТВ3. Благодаря ему телезрители получают возможность окунуться в жизнь Татьяны Лариной, которая стала известной после проекта «Битва экстрасенсов». При просмотре выпусков это передачи зрители, которые интересуются мистическим, могут погрузиться в мир магии этой ведьмы.

Хотя Татьяна и является ясновидящей, однако желания у неё такие же, как и у большинства обычных женщин. Она хочет иметь семейное счастье, которое, в настоящий момент у неё уже имеется. Она замужем за Юлием Далецким и у них в браке уже родился сын. Однако полной идиллии женщине в семейной жизни всё же не хватает. Она желает родить еще одного ребенка и для этого Татьяна решила прибегнуть к процедуре ЭКО. Однако воспользовавшись такой возможность зачать ребенка ей не удалось. Это вогнало в состояние депрессии известную колдунью.

Для того чтобы вернуть жизнь своей супруги в привычное русло Юлий предложил ей отправиться в поездку на его родину в Латвию. Там произошла встреча Татьяны с матерью своего мужа. Сразу же не заладились с ней отношения у колдуньи, поскольку взрослой невестке Ирина была не рада. Татьяна также удивилась тому, что свекровь крайне прохладно относятся к своему сыну.

Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной от 23.12.2016, 5 выпуск смотреть онлайн. В прошлом выпуске программы зрители могли увидеть обсуждение имущественного вопроса касательно квартиры, которой владела родственница. Недвижимость она оставила Далецкому в наследство. Но на недвижимость претендуют и другие родственники. Смогут ли родные договориться по поводу раздела квартиры, станет известно сегодня вечером в очередном выпуске программы.

Программа «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» привлекает внимание многих людей, причем не только интересующихся мистическим. Ведь в выпусках этой программы колдунья рассказывает о событиях из своей личной жизни и, конечно же, демонстрирует магические способности. Она оказывает помощь людям, которые оказались в довольно сложных ситуациях. В очередном выпуске программы зрители увидят, как колдунья попадет в краеведческий музей, где регулярно происходят мистические события. Сможет ли она указать на причину странных явлений, происходящих в музее, зрители смогут узнать при просмотре нового выпуска программы «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» на канале ТВ3.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7915-dnevnik-ekstrasensa-s-tatyanoy-larinoy-ot-23122016-paranormalnoe-yavlenie-v-kraevedcheskom-muzee.html