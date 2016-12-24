Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной от 23.12.2016: на ТВ3 показали эфир последнего — 5 выпуска

Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной от 23.12.2016, последний выпуск онлайн. Начиная с 25 ноября, на канале ТВ3 стартовала программа в формате реалити «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». Эту колдунью многие знают благодаря шоу «Битва экстрасенсов». Она стала участницей 13 сезона и показала неплохо по ходу выпусков мистической программы. В настоящий момент она является главной героиней в проекте на канале ТВ3. Появление Лариной в этой программе связано с уходом предыдущей колдуньи Фатимы Хадуевой. Данный проект можно смотреть на канале ТВ3 каждую пятницу. Шоу выходит в привычное время — в 18:00 по МСК.

Татьяна Ларина является современной женщиной, которая выделяется своей яркой внешностью. Эта милая особа наряду с этим обладает еще и мощной энергетикой, а также является обладательницей уникального дара. Потомки Татьяны были эзотериками и энерготерапевтами. Поэтому ведьме достаточно взглянуть в глаза человеку для того чтобы увидеть всю его жизнь, а также узнать о бедах, которые у него есть и получить информацию о проблемах в жизни, с которыми он пытается справиться.

Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной от 23.12.2016, последний выпуск онлайн. Известность Татьяна Ларина приобрела после своего участия в мистическом проекте «Битва экстрасенсов». Именно благодаря этому шоу, которое выходит на канале «ТНТ», она обрела свою судьбу. На этой программе возник роман между Татьяной Лариной и другим участником шоу Юлием Далецким. Влюбленных нисколько не смущала большая разница в возрасте. Мужчина был моложе своей избранницы на 22 года. Романтическая связь, которая возникла на съемочной площадке «Битвы», в конечном итоге завершилась красивым свадебным торжеством.

Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной от 23.12.2016, последний выпуск онлайн. Когда Татьяна стала замужней женщиной, то она решила отгородиться от мира, чтобы никто не знал подробностей её личной жизни. Таким образом, она хотела сохранить свое семейное счастье. Теперь на канале ТВ3 она в программе «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» раскрывает завес тайн своей личной жизни. В свой дом она пригласит зрителей и устроит знакомство с членами своей семьи. Кроме того, она в программе не будет ни на минуту забывать про то, что обладает уникальным магическим даром, поэтому людям, которым требуется поддержка, она будет оказывать всяческую помощь.

Следует сказать, что в нескольких странах проходили съемки программы «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». Один из выпусков снимался в городе Даугавпилс, который расположен в Латвии. Особое отношение к этому городу имеется у мужа Татьяны Лариной, поскольку именно там он родился и проживал до 6 лет. Каким показался ведьме этот старинный город, зрители узнают из нового выпуска программы. Если Вас заинтересовал этот проект, то необходимо каждую пятницу включать телевизор на канале ТВ3 в 18:00 по МСК.

Последний выпуск Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной от 23.12.16 можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7916-dnevnik-ekstrasensa-s-tatyanoy-larinoy-ot-23122016-na-tv3-pokazali-efir-poslednego-5-vypuska.html