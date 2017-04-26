Шоу-бизнес 

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали фото со свадьбы Мота

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Отбив мужа у телезвезды «Дома-2» Ольги Бузовой, Анастасия Костенко уверенно завоевывает расположение друзей Тарабузиков. Девушка уже успела подружиться с мамой Тарасова и с его близкими приятелями.

Вчера состоялось венчание популярного рэпера Мота с его супругой Марией Гураль. На торжество молодожены пригласили Дмитрия Тарасова с его новой подругой.

В Инстаграмах Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова в тот же вечер появились традиционные свадебные фотографии.

Интересно, что в августе, когда состоялось официальное бракосочетание Мота и Марии, на девичнике с невестой «зажигала» Ольга Бузова. При этом Мария у себя в микроблоге не раз сообщала, что Бузова является ее близкой подругой.

Получается, что дружба продолжалась до появления в жизни Тарасова новой возлюбленной?

Стоит сказать, что в микроблоге Тарасова его подписчики оставили немало критических отзывов в адрес Анастасии Костенко. Фолловеры уверены, что их отношения с футболистом продлятся недолго, а красавицу ждет участь двух предыдущих жен футболиста.

Фото: instagram

Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовМот (Матвей Мельников)Ольга Бузова

По материалам: http://starandstar.ru/dmitrij-tarasov-i-anastasiya-kostenko-pokazali-foto-so-svadby-mota.html

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