Украина 

 Дмитрий Скворцов: Украина – подстилка Запада

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Публицист, журналист Дмитрий Скворцов из Киева в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Украина – подстилка Запада. Это есть цель и смысл жизни Украины. Поэтому здесь не стоит ожидать какого-то возмущения. Большая половина украинцев с придыханием ждет того, что о них скажут западные друзья», — сказал Дмитрий Скворцов.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: госпереворот на Украине; Гражданская война на Украине; Дмитрий Скворцов; Евромайдан; программа На самом деле; Украина

По материалам: http://news-front.info/2017/02/07/dmitrij-skvorcov-ukraina-podstilka-zapada/

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