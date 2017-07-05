Дмитрий Скворцов: Порошенко на фоне военного положения попытается отменить президентские выборы

Журналист Дмитрий Скворцов в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Всех собак на Порошенко я не хочу навешивать. Его можно в чем угодно обвинять, хотя это грех большой, но только не в том, что он дурак. Он не дурак. Понятно, что у него там есть целый аппарат, который замыливает ему очи, рассказывает о том, какой он успешный президент. Но Порошенко все-таки видит, что рейтинг его низкий. Он знает, что большинства в парламенте нет. Поэтому он понимает, что досрочные выборы ему сейчас не нужны», — сказал он.