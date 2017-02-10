Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»

Сегодня появилась официальная информация, что ведущий программы «Прямой эфир» на канале Россия Борис Корчевников покидает ток-шоу. Причиной послужили семейные обстоятельства и состояние здоровья ведущего, однако сам он никаких комментариев на эту тему пока не предоставил.

Его место займет Дмитрий Шепелев, гражданский муж покойной Жанны Фриске и отец их сына Платона. Раньше Дмитрий успешно работал на Первом канале, являясь соведущим Юрия Николаева в передаче «Достояние республики». Потом он некоторое время являлся ведущим юмористической передачи «Рассмеши комика» на украинском телевидении.

С момента тяжелой болезни Жанны Шепелев ни разу не появлялся в эфире. Исключение он сделал только для Андрея Малахова, став гостем его авторской программы «Пусть говорят». Передача была посвящена выходу книги «Жанна», в которой Шепелев описал последний год жизни своей возлюбленной.

Сам Дмитрий уже успел подтвердить свое назначение на своей странице в Инстаграм:

Ну что. Кажется мои затянувшиеся «каникулы» подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я? 🙂

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/dmitriy-shepelev-zamenit-borisa-korchevnikova-v-pryamom-efire.html