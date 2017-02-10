Дмитрий Ольшанский: Семь вещей, которые надо понимать про Россию и русских

1.

Россия — это маленькая страна.

Она только кажется большой на карте, Россия.

Но пространства для жизни здесь очень-очень мало.

То есть таких мест, где есть и цивилизация, и самое обычное тепло.

Люди здесь не столько живут, сколько бродят во тьме между маршрутками и многоэтажками, прижимаясь к окраинам мегополисов размером с Мехико и Бомбей, но только на крайнем севере.

Это вообще наш самый большой дефицит — тепло и солнце.

Нам нужно жизненное пространство там, где все это есть.

Нам нужны целые острова в теплых морях, куда можно хотя бы на время эвакуировать русских людей из тьмы и депрессии.

2.

Русские — это малый народ.

Не нужно смотреть на данные переписей. Плюс три градуса в январе — это много, да. А если в июле?

Так и с нами.

Наши вроде бы большие цифры — ничего не говорят о той демографической катастрофе, которую пережили русские за последние сто лет: две мировые войны, две Смуты, «товарищ Сталин», который разбрасывался людьми, как песком на берегу.

Русские — это краснокнижный народ.

Нам нужны правила жизни в заповеднике: никаких мигрантов (кроме своих, русских переселенцев), и даже намека на вытеснение нашей, более слабой культуры, всевозможными сорняками.

Зато зарплата гражданина и зарплата матери.

Реставрация всего разбитого «империями» и «большими планами».

Бережное отношение к человеку, которого осталось так мало.

3.

Русские живут хуже всех на Земле.

Никто не пострадал так, как мы, от сочетания климата с государством.

В мире есть много стран, где жизнь вроде бы куда хуже, чем здесь.

Но там тепло.

Там — солнце светит.

И, наоборот, есть некоторое количество стран, где погода не сильно лучше, чем здесь.

Но именно в этих странах — какое совпадение, да, — царит социализм в хорошем смысле слова, и с каждого человека только что пылинки не сдувают.

И только в России невыносимый климат — сочетается с африканским уровнем государственного управления и африканским же отношением к человеческой жизни.

4.

Россия — это не РФ.

Пропаганда внушает нам ложное представление о молодом государстве так называемых россиян, которое официально называется «федерацией», хотя существование 83% русских в этой самой федерации не обозначено вообще нигде и никак, даже формально не записано на какой-нибудь завалящей бумажонке.

Это удивительная, неслыханная в мире страна — где мифическая общность (нет никаких россиян, повторяю, выключите телевизор) сочетается с волшебным устройством, когда все настоящие общности в ее составе наделены всеми свойствами наций, и только русские отсутствуют, заменены «населением областей».

Подлинные же национальные границы России, подлинные границы ее культурного и политического бытия — не имеют к РФ ни малейшего отношения.

5.

Русские — это безгосударственный народ.

Положение русских — больше всего похоже на положение курдов или палестинцев.

Впрочем, даже курды и палестинцы находятся в более выигрышной ситуации, поскольку их проблема осознается всем миром, и никак не скрывается от них самих.

А здесь — активно работает внешняя по отношению к русскому народу система, которая откровенно, с напором и пафосом занимается любыми «внешними» делами.

Прощает миллиарды долгов (местным — никогда), выдает миллиарды дешевых кредитов (местным — никогда), скупает имущество на огромные суммы (всегда — не здесь), пластается перед любым иностранцем, просто потому, что он — иностранец, а значит, высшее существо, оберегает как святыню даже минимальные проценты чужого населения где-либо или другой крови в ком-либо.

6.

Главная драма русской истории — пропасть между человеком и государством.

В мире нет такого армии, где нищий и бесправный крестьянин прошел бы победителем от Парижа до Аляски.

В мире нет такой империи, где все окраины жили бы так сыто и счастливо, а центр — с таким заброшенным, беспросветным сиротством.

В мире нет такой культуры, которая создала бы «Анну Каренину» с «Идиотом» и полетела бы в космос, — но собственного обывателя держала бы хуже собаки, на цепи, с костью, за которой надо на электричке ехать в большой город.

Немыслимая концентрация сил и ресурсов где-то наверху, с поражающим своей гигантоманией результатом, — и бездна ненужности, нелюбви, чуждости и безразличия чуть пониже, чуть дальше, — это Россия.

7.

Главная русская проблема — отсутствие нации.

Народ есть, а нации нет.

Нет своего, нет своих, нет ощущения дома.

Нет хозяина.

Государство есть, а хозяина нет.

Нет публичного языка, пользуясь которым власть могла бы разговаривать с избравшими ее гражданами как со своими, — потому что это не граждане, и не свои, и никто никого не избирал, а просто — «проводится оповещение о плане соответствующих мероприятий с целью повышения эффективности человеческого капитала согласно инструкции №26257».

И нужно как-то проснуться.

Вернуться обратно — в тот мир, где живут родные друг другу люди.

Чтобы вместо казенного российского дома без крыши и с провалившимся полом, но зато с табличкой «Вход запрещен!», — возник другой, русский дом, где есть хозяин и горит свет.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108109/17150/-