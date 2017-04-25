Дмитрий Губин: Украинской полиции запрещено усмирять радикалов и националистов
Журналист и политолог из Харьков Дмитрий Губин в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Во-первых, от полной вседозволенности для носителей этих взглядов. Они абсолютно убеждены в том, что чтобы они не сказали, они находятся, как модно говорить на Западе, «по правильную сторону добра». Если они скажут «Бей-спасай» — им можно. Если они действительно это сделают – им можно, потому что на них правильные шевроны. Украинской полиции категорически запрещено их окорачивать », — сказал Дмитрий Губин.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/04/25/dmitrij-gubin-ukrainskoj-politsii-zapreshheno-usmiryat-radikalov-i-natsionalistov/