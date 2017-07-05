Для выхода из кризиса нужна смена отношений собственности и класса собственников

Кудрин остался единственным среди чиновно-полицейской, олигархической элиты режима, кто с завидным упорством пытается найти способ обмануть системный кризис. И не только предлагает некую умозрительную программу решительных реформ госуправления, по его мнению, необходимую для спасения режима и лично Путина. Но и готов её воплощать. Мечты Кудрина о кресле председателя правительства давно не тайна.

Проблема Кудрина. Он экономист. Ему верится, если придумать правильную экономическую программу, программу реформ, то можно преодолеть системный кризис режима, не меняя власть и чиновно-полицейское управление по существу.

Но объективная реальность иная. Нынешний кризис в России политэкономический. Выйти из него нельзя без смены отношений собственности и класса собственников. То есть, без решительного, революционного уничтожения нынешней государственной власти и создания новой государственной власти, на новых идеологических, политических основаниях.

В чём истоки нынешнего системного кризиса?

В бандитско-воровской приватизации, в созданной для её осуществления, для защиты интересов новоявленных собственников государственной власти.

Причина возникновения этой власти?

В смене отношений собственности после русской буржуазной революции 1989 года. Советская государственная власть строилась на принципах общенародной государственной собственности. Русская буржуазная революция 1989 года вдохновлялась лозунгами замены советских отношений собственности либеральными отношениями собственности, с представлениями об абсолютной частной собственности. Этот лозунг восприняла и поддержала часть партийно-хозяйственной советской номенклатуры. В абсолютной частной собственности виделось решение проблем системного кризиса Советского Союза.

Нарастающий хаос распада советской государственной власти вынуждал переходить к быстрой и решительной смене отношений собственности. Как следствие. Покушения на частную собственность объявлялись победителями в идейной борьбе либералами высшим преступлением, в сравнении с которым уголовное преступление рассматривалось с позиции его целесообразности. Если уголовное преступление было направлено на захват бывшей советской госсобственности, на её превращение в абсолютную частную собственность, на защиту абсолютной частной собственности, оно оправдывалось с позиции целесообразности быстрого перехода страны к господству интересов абсолютной частной собственности. На таких основаниях началось выстраивание новой государственной власти при Ельцине. В России Ельцина захват собственности, превращение её в абсолютную частную собственность происходил соответственно именно такому представлению об отношениях собственности. Через налаживание тесных связей тех, кто в хаосе уничтожения советского государства поднялся к рычагам исполнительной власти, со средой бандитско-воровского криминала. Что в конечном итоге привело к тому режиму, какой имеем сейчас в России.

Абсолютная частная собственность означает, у собственника есть абсолютные права на собственность, неподотчётные ни государству, ни политическим институтам, ни общественным интересам. Для абсолютного частного собственника государство лишь инструмент безусловной и карательной защиты его прав от посягательств политических институтов и обществ. Это и определило то направление, каким пошло становление новой государственной власти. И завершилось при президенте В.Путине установлением чиновно-полицейской олигархической тирании, которая уничтожила политические институты, идейную, политическую борьбу, уничтожает идею общества как такового.

Захватываемая собственность приобретала ценность лишь постольку, поскольку её можно было использовать для спекулятивно-коммерческих сделок с капиталистическим Западом. Благодаря спекулятивно-коммерческим сделкам абсолютная частная собственность превращалась в частный капитал, запуская в России капитализм, тесно привязанный к Западу, полностью зависимый от Запада.

Абсолютный частный собственник не интересуется развитием внутренней экономики. Он интересуется лишь наращиванием спекулятивно-коммерческих сделок, наращиванием спекулятивно-коммерческой эксплуатации захватываемой собственности. Так Россия при нынешнем режиме стала сырьевой колонией капиталистической экономики Запада. С соответствующим поведением бандитско-воровской по сути элиты. Исчерпание возможностей наращивать спекулятивно-коммерческую эксплуатацию и привело к экономическому кризису, который перерос в кризис системный.

Для выхода из нынешнего системного кризиса надо решительно переходить к развитию внутренней хозяйственной экономики, быстрому наращиванию производства товаров с добавленной стоимостью, конкурентоспособных на мировых рынках, захватывающих мировые рынки. Что невозможно, немыслимо в условиях режима чиновно-полицейской олигархической тирании, в условиях господства нынешних отношений собственности, в условиях господства абсолютной частной собственности.

Исторический опыт показывает. Есть лишь один путь выхода из нынешнего системного кризиса в России. Революционная смена отношений собственности. Абсолютную частную собственность должна заменить национальная общественная частная собственность демократического государства, государства политической диктатуры национального класса средних имущественных слоёв собственников. То есть, нужен революционный переход к относительной частной собственности, подотчётной национальному политическому обществу, налаживаемой посредством представительных политических институтов.

С эпохи полисных государств Древней Греции, в которых зародился европейский капитализм, как система цивилизационного освоения пространств, идёт непрерывная жестокая борьба. Борьба между олигархами, сторонниками абсолютной частной собственности, с одной стороны, и демократами, сторонниками относительной, политически направляемой частной собственности — с другой. При господстве олигархов утверждается господство абсолютной частной собственности для наращивания спекулятивно-коммерческой эксплуатации страны. При господстве демократов утверждается господство относительной, политически ограничиваемой частной собственности, политически нацеливаемой на поощрение конкуренции товаропроизводителей внутренней экономики, на внутреннее хозяйственное развитие.

При олигархах и обслуживающих их интересы бюрократах подавляющая часть собственности страны захватывается ими для её спекулятивно-коммерческой эксплуатации, как например, сейчас в России.

При демократах подавляющая часть собственности оказывается у средних имущественных слоёв граждан общества-государства. К чему как раз и должна перейти Россия посредством русской национальной революции.

И никакой Кудрин, никакими «программами реформ» не спасёт нынешний режим в России. Ибо никто не в состоянии противостоять объективным закономерностям становления капитализма.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110071/19358/-