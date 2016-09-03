Украина 

Для выполнения Минских соглашений Евросоюз надавит на Киев, — Wall Street Journal

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Для выполнения Минских соглашений Евросоюз надавит на Киев, — Wall Street Journal | Русская весна

Министры иностранных дел Франции и Германии намерены дать новый импульс мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет Wall Street Journal.

В пятницу глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил разочарование темпами реализации Минских соглашений, указав на отсутствие прогресса по вопросам местных выборов, амнистии и закона об особом статусе Донбасса.

Со своей стороны, его французский коллега Жан-Марк Эйро заявил, что обсуждает со Штайнмайером новый визит в Киев. Он также выразил надежду, что объявленное 1 сентября перемирие на востоке Украины станет сигналом к возобновлению переговоров в «нормандском формате».

В статье отмечается, что, если режим прекращения огня продержится, давление на Киев (со стороны кого) относительно выборов в Донбассе будет расти.

По мнению европейских дипломатов, Украина должна показать, что Минские соглашения по-прежнему жизнеспособны.

«Иначе, предупреждают они, ЕС будет непросто обеспечить единодушную поддержку (антироссийских) санкций, когда этот вопрос будет обсуждаться в октябре и декабре. Срок действия санкций истекает в конце января», — пишет WSJ.

Согласно минским договоренностям, Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу, которая включает в себя, среди прочего, децентрализацию власти и принятие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Однако, как отмечают в Москве, Украина не в состоянии или не желает выполнять эти соглашения. Запад же увязывает санкции против России с реализацией минских договоренностей, что в Москве считают абсурдным. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта и субъектом Минских соглашений по Украине.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1472851213

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