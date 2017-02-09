Для украинских БТРов закупают российские моторы через молдавские фирмы

Украинские и молдавские компании занимаются перепродажей российских двигателей для украинской военной техники. Об этом говорится в расследовании украинского ресурса Слідства.інфо.

«(…) молдавская компания купила на заводе КамАЗ 20 двигателей, эта компания ввезла эти двигатели в Молдову на двух грузовиках. Компания, которая ввозила эти двигатели — это молдавско-украинская компания. Через несколько дней эти двигатели она перепродала другой компании — «Автопрезенту», другая молдавская компания перепродала третей, немецкой компании, и немецкая уже ввезла эти двигатели в Украину. Это схема, в которой принимают участие 4 экономических агента… «, — объясняют авторы расследования.

Согласно информации, чтобы не покупать моторы напрямую из России, дочернее предприятие «Укроборонпрома» «Укринмаш» провело закупку 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники. Украинский оборонный концерн заплатил за двигатели по $ 15 тыс. за единицу. В Молдавии их готовы были продать не дороже 10 тыс. евро, включая НДС, за штуку, что дешевле почти на $ 5 тыс. от того, что заплатило дочернее предприятие «Укроборонпрома» посредникам.

Через основателей молдавская фирма «Aprotehpro» связана с братьями Бабенко, входящими в близкое окружение экс-нардепа «Батькивщины» Александра Дубового. Значительное влияние на работу «Укроборонпрома» оказывает народный депутат Сергей Пашинский, возглавляющий парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Александр Дубовой — давний друг Пашинского. Недавно их видели вместе, когда они выходили из Администрации президента Украины.

Сам Дубовой заявляет, что к поставкам двигателей отношения не имеет. «С Пашинским встретились на выходе из АП (мне заказали пропуск), где он, взяв меня за руку, и мы пошли, я повернул в бюро пропусков, а он к своему автомобилю», — пояснил совместную с Пашинским прогулку по Банковой Дубовой.